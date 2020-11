PS5: il DualSense funziona su PC, vediamo come fare per usarlo con Steam

Il DualSense di PS5 a quanto pare funziona anche su PC, come riportato da PushSquare, ma per utilizzarlo al meglio è necessario effettuare una procedura che consente di renderlo compatibile con Steam, come riportato dal sito in questione.

Riprendiamo dunque direttamente da PushSquare le istruzioni per far funzionare il DualSense di PS5 su PC Windows e in particolare per Steam, visto che al momento non possiamo confermare le informazioni riportate, anche per questioni di embargo sulle informazioni relative al controller.

Sul client Steam, è necessario andare nelle impostazioni e selezionare "controller", in particolare le impostazioni generali sul controller. La connessione di DualSense con il PC può essere effettuata attraverso Bluetooth, tenendo premuti il tasto PlayStation e il tasto Create contemporaneamente per alcuni secondi, cosa che porta il controller a lampeggiare e avviare il pairing.

Il PC riconosce il dispositivo come "Wireless Controller" generico ma a quanto pare il DualSense funziona e si connette. Tornando sulle impostazioni di Steam, dovrebbe comparire la finestra per la configurazione del controller, in particolare andando sulla definizione del layout dei tasti. Questo risulta necessario per rimappare i tasti a piacimento, visto che il riconoscimento non sembra sia automatico.

PushSquare sostiene di dover dare un nome al controller e selezionarlo come "controller PS4" in modo da attivare i prompt automatici legati al controller PlayStation, infine di abilitare "Supporto alla configurazione di controller generico" per far funzionare il DualSense su PC.

Noi ci limitiamo a riportare quanto riferito dal sito in questione, in mancanza di informazioni ufficiali e conferme al riguardo. Per quanto riguarda il DualSense, l'abbiamo visto da molto vicino in alcune foto recenti, mentre è emerso che il controller funziona con PS3 e Nintendo Switch, ma non con PS4.