PS5: Mediaworld comincerà a spedire console, giochi e accessori prima

Mancano pochi giorni all'uscita di PS5 e Mediaworld sembra non voglia perdere tempo, tanto da aver organizzato le spedizioni delle console, dei giochi e degli accessori qualche giorno prima della data di lancio ufficiale. PlayStation 5 sarà spedita il 13 novembre 2020, mentre gli accessori il 9 novembre. Possibile che arrivino prima del tempo?

Un nostro lettore, Gabriele Bassi, ci ha fatto notare che l'applicazione di Mediaworld informa che PS5, nonostante uscirà ufficialmente il 19 novembre 2020, sarà spedita il 13 novembre, ovvero una settimana prima. La stessa cosa succede per gli accessori e i giochi (spediti il 9, con la data d'uscita ufficiale il 12).

Questo potrebbe voler dire che la console next-gen di Sony e i suoi giochi e accessori potrebbero arrivare prima nelle case degli italiani. In condizioni normali, infatti, un corriere di questo tipo impiega 24 ore per eseguire la consegna. Sarebbe, quindi, una bella notizia per i tanti che stanno aspettando con trepidazione la quinta generazione di console di Sony.

Prima di stappare le bottiglie di champagne, però, vi avvisiamo che potrebbe essere semplicemente un sistema che la catena ha ideato per garantire una consegna in linea con la data di lancio ufficiale. O per anticipare il più possibile i problemi che un secondo lockdown potrebbe causare.

In altre parole Mediaworld potrebbe semplicemente aver deciso di consegnare ai corriere le console e gli accessori qualche giorno prima in modo che abbiano tutto il tempo per distribuire il materiale nelle diverse sedi regionali e organizzare le corse in modo che tutti possano avere la propria PlayStation 5 puntuale il 19 novembre 2020 senza ritardi.

Una cosa, però, sembra sicura: coloro che hanno prenotato non dovrebbero avere brutte sorprese.