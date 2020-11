Bonus mobilità 2020: da oggi scattano le richieste, ma il sito web crolla

Scatta oggi il click day del Bonus mobilità 2020. In altre parole da oggi si può richiedere il voucher o a il rimborso che garantisce fino al 60% e con un tetto di 500 euro per tutte le spese sostenute dal 3 maggio al 3 novembre 2020 per l'acquisto di una bicicletta, e-bike, monopattini anche elettrici e servizi di mobilità condivisa. Evidentemente era un momento che in tanti stavano aspettando e puntuali come un orologio migliaia di italiani si sono riversati sul sito messo in piedi dal ministero dell'Ambiente per fare richiesta online. Il risultato? Il portale è crollato e comunque ci sono code da 400mila persone prime di poter fare la richiesta.

Il ministero consiglia, quindi, di collegarsi direttamente al sito www.buonomobilita.it per fare la richiesta. Nonostante i rallentamenti starebbe funzionando.

Da smartphone, invece, è stato possibile accedere alla piattaforma web a partire dalle 9.30, ma ci sono già centinaia di migliaia di persone in coda. Come conseguenza anche le app per l'autenticazione digitale SPID sono in difficoltà, per via del grande quantitativo di richieste ricevute.

I fondi non sono infiniti, quindi per ottenere il bonus bisognerà essere veloci: l'erogazione dipende dalla data di inserimento della richiesta e non da quella che compare sullo scontrino o sulla fattura dell'acquisto. Ed è questo che avrebbe creato la congestione.