The Witcher 3 su Xbox Series X non ancora ottimizzato, ma caricamenti già velocissimi

The Witcher 3 è stato provato su Xbox Series X e ripreso in video dall'utente rubhen925, e sebbene il gioco non abbia ancora ottenuto l'upgrade next gen né una patch specifica per funzionare sulla console next gen Microsoft, i caricamenti risultano già velocissimi rispetto all'originale.

Sappiamo già che The Witcher 3: Wild Hunt verrà riproposto su PS5 e Xbox Series X con upgrade gratis in grado di sfruttare al meglio l'hardware delle console next gen, ma questo non è ancora disponibile ed è previsto solo per i prossimi mesi, dunque la prova visibile nel video riportato qui sotto riguarda la versione Xbox One data in pasto, nuda e cruda, a Xbox Series X senza alcuna ottimizzazione specifica.

Come sappiamo, Xbox Series X è in grado di applicare già alcuni miglioramenti tecnici come standard ai giochi Xbox One anche senza alcun aggiornamento, come un incremento delle performance o una loro stabilizzazione, l'aggiunta dell'HDR e la compressione dei tempi di caricamento data dallo sfruttamento dell'Xbox Velocity Architecture.

Un effetto pratico dell'applicazione di questi miglioramenti di default è visibile nel frammento di video riportato nel tweet qui sotto, nel quale vediamo che il caricamento legato al viaggio rapido è praticamente azzerato.