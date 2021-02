Genshin Impact: il cosplay di Bunny Amber di Annjelife è prorompente

Il cosplay di Bunny Amber di Genshin Impact di Annjelife è davvero Prorompente. La modella è molto ispirata nel suo costume, praticamente perfetto da rendere giustizia al personaggio di Mihoyo.

Amber uno dei personaggi giocabili di Genshin Impact più amati. si tratta dell'ultima Outrider dei Knights of Favonius ed è sempre pronta ad aiutare i cittadini di Mondstandt. Si tratta di un personaggio sempre alla ricerca del giusto, che non può fare a meno di portare a termine i suoi compiti per aiutare gli altri. Sempre di buon umore, è uno di quei classici personaggi in grado di illuminare la scena.

Il cosplay di Annjelife mette soprattutto in luce un altro aspetto di Amber: la sua avvenenza. La modella, infatti, indossa un costume ricco di dettagli, creato per l'occasione da Aly.brazil. Si tratta di un corpetto/armatura che, come succede spesso in questo genere di giochi, dovrebbe garantire un potere protettivo sufficiente per affrontare orde di nemici.

Quello che al momento vediamo è un costume piuttosto provocante che, unito alle orecchie da coniglio, spinge ad avere pensieri peccaminosi. Nel caso in cui siate alla ricerca di cosplay di livello, vi consigliamo la Ciri The Witcher di Likeassassin, che è pura perfezione, e il cosplay di Tifa di Final Fantasy 7 di Oichichan, che alza la temperatura.