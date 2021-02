Lambda Wars: la mod RTS gratuita di Half-Life 2 è uscita dalla beta: trailer e link

Lambda Wars, la mod RTS di Alien Swarm che ambientata nell'universo di Half-Life 2, è finalmente uscito dalla beta dopo diversi anni di gestazione. Per festeggiare l'evento il team di Vortal Storm ha pubblicato un trailer piuttosto basilare, ma che mette in mostra alcune delle caratteristiche chiave del progetto.

A questo indirizzo potete scaricare Lambda Wars gratuitamente da Steam.

In Lambda Wars potrete scegliere tra due fazioni: la Resistenza o i Combine. Impersonando un comandante dell'una o dell'altra dovrete guidare le vostre truppe alla vittoria. Nonostante l'origine amatoriale, Lambda Wars è un RTS dall'impianto classico, ma completo di tutte le caratteristiche che vi aspettereste da un esponente di questo genere come il supporto al multiplayer con tanto di modalità spettatore, unità con tanto di albero delle abilità, edifici da costruire, ricercare e sfruttare al meglio.

Lambda Wars ha una modalità campagna per entrambe le fazioni, un tutorial e anche una modalità skirmish nella quale utilizzare le Antlions. Essendo un progetto nato diverso tempo fa Lambda Wars richiede 3GB di RAM come requisito consigliato per far girare il gioco.

Inoltre gli sviluppatori chiedono di essere indulgenti nel caso in cui si vada incontro a bug o problemi del genere: si tratta di un progetto gratuito e amatoriale, non accanitevi!

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto che qualcuno avesse supportato in maniera più convinta il progetto?