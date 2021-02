Xbox Series X disponibile da Mediaworld, svelti prima che finisca!

Xbox Series X è tornata disponibile sul sito di Mediaworld, ma come ben sappiamo le scorte della nuova console Microsoft sono limitate: se la volete, fate in fretta prima che finisca!

La piattaforma più venduta in UK a gennaio, insieme alla sorella minore Xbox Series S, la console next-gen Microsoft vanta una potenza pari a 12 TFLOPS unitamente a un design minimale e a un sistema di dissipazione efficace e silenzioso.

Oltre alle esclusive che escono e che usciranno in futuro, grazie all'aggressiva politica di acquisizione messa in atto dalla casa di Redmond, Xbox Series X può contare su di una feature denominata FPS Boost, una grande novità della retrocompatibilità che migliora le prestazioni dei giochi Xbox One.

I fan delle esclusive Microsoft naturalmente aspettano l'annuncio della data di uscita di Halo Infinite, il nuovo episodio della serie che promette di introdurre importanti elementi, specie sotto il profilo della struttura con l'avvento della mappa open world.