Hades: il gioco di SuperGiant è stato completato utilizzando un controller-melograno

Hades è un gioco bellissimo e molto amato. In molti si sono divertiti a completarlo con diversi assetti e ai massimi livelli di difficoltà, ma tra di voi c'è qualcuno che ha mai pensato a giocarlo utilizzando un melograno come controller? A compiere l'impresa ci ha pensato lo streamer Dylan "Rudeism" Beck, che è riuscito a completare il bellissimo gioco action collegando una scheda MakeyMakey a dei melograni. E il tutto sembra funzionare egregiamente.

Questo, perlomeno, se sei un fenomeno con il gioco. I 10 pezzi sono stati creati in modo che Dylan "Rudeism" Beck riuscisse a muoversi e attaccare, ma non aveva modo di mirare, ma a quanto pare non c'è bisogno di mirare in Hades, sentendo le parole dello stesso streamer.

Ovviamente le cose non gli sono andate sempre lisce: a volte il controller non rispondeva in maniera sufficientemente reattiva e a volte lo streamer ha compiuto degli errori, ma davvero volete fargliene una colpa?

Ovviamente il video potrebbe contenere degli spoiler, quindi siete avvertiti nel caso in cui non abbiate ancora completato il gioco. Avete mai provato un esperimento così folle? Sapevate che a marzo Hades arriverà su scheda per Nintendo Switch?