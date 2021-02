Dark Souls: Nightfall: 18 minuti di gameplay per il seguito non ufficiale di Dark Souls

Nell'attesa che From Software sveli i suoi piani per il futuro, un team di modder ha pubblicato un video di gameplay di 18 minuti di Dark Souls: Nightfall. Dietro questo nome si cela il seguito non ufficiale del capolavoro del 2011.

Il team di sviluppo non si è limitato ad espandere il gioco, ma ha voluto creare una nuova storia, con un nuovo sistema di combattimento, una nuova mappa di gioco e moto altro ancora. Si tratta di un vero e proprio seguito non ufficiale del primo Dark Souls e per questo motivo si consiglia di giocare al primo gioco per poter comprendere appieno quello che accadrà in Dark Souls: Nightfall.

Per semplificarsi il lavoro, ma anche per avere una continuità tecnico e stilistica col capostipite, il team di sviluppo ha riutilizzato molti degli assets già presenti ne gioco, così da risparmiare anche molto tempo per la sua creazione.

Al momento non c'è nessuna data di uscita per il progetto, ma da quanto è possibile vedere i lavori sono a buon punto, oltre che molto promettenti. Nel frattempo il team originale di From Software sta tenendo nascosti tutti i progetti suoi quali sta lavorando. Anche se recentemente è apparso il logo PEGI sul sito ufficiale di Elden Ring: che il primo trailer sia in arrivo?