I Daft Punk si sono sciolti ufficialmente, a 28 anni dal debutto. Il duo francese ha pubblicato su YouTube un video, intitolato "Epilogue", che sancisce la fine della loro carriera: potete vederlo in calce.

Straordinariamente noti nella scena musicale internazionale, i Daft Punk hanno dato tanto anche al mondo dei videogame, firmando numerosi brani che hanno fatto parte della colonna sonora di titoli come WipEout 2097, NBA 2K13, Watch Dogs e naturalmente i vari DJ Hero, Just Dance, Rock Band e i party game musicali in generale.

Formatosi a Parigi nel 1993, il duo ha pubblicato album di straordinario successo, caratterizzando anche il proprio stile estetico comparendo in pubblico esclusivamente con un costume da robot.

Singoli come "One More Time" e "Harder, Better, Faster, Stronger" hanno sancito la popolarità internazionale dei Daft Punk, che nel corso della loro carriera hanno anche realizzato la colonna sonora di Tron: Legacy.

Al momento non è chiaro quali siano i motivi dietro la decisione di sciogliere il duo, decisione tuttavia confermata da Kathryn Frazier, che da anni cura le loro relazioni pubbliche.