Zack Snyder’s Justice League: il trailer in italiano in vista dell'uscita ufficiale

Ormai sappiamo tutti che l'atteso Zack Snyder's Justice League uscirà ufficialmente il 18 marzo anche in Italia sulle principali piattaforme di streaming. Per questo motivo Warner Bros ha deciso di pubblicare il trailer in italiano del film, così da far salire un po' di hype anche da queste parti.

Come dicevamo qualche giorno fa, anche l'Italia potrà vedere Zack Snyder's Justice League in contemporanea mondiale. Mentre negli USA è esclusiva HBO Max, da noi il film sarà disponibile per il noleggio su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV.

Il film è la rielaborazione fatta da Zack Snyder del controverso Justice League del 2017. In quel caso la pellicola sembra aver sofferto del cambio di direzione in corsa, diventando uno scottante flop al botteghino. A distanza di qualche anno l'autore originale Zack Snyder e tornato sulla sua creatura e promette, attraverso un nuovo montaggio, di rendere giustizia a Batman, SuperMan e soci.

Il film avrà come protagonisti Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher e Jared Leto.