Xbox Series X|S: FPS Boost, ecco la grande novità sulla retrocompatibilità

Come ci aspettavamo, Microsoft ha svelato le novità dedicate alla retrocompatibilità di Xbox Series X|S. Si tratta di "FPS Boost" che permette di raddoppiare (e alle volte quadruplicare) il numero di frame per secondo di alcuni giochi selezionati. Calmiamo però subito le vostre aspettative: per il momento si tratta solo di pochi titoli. Ecco i dettagli.

FPS Boost su Xbox Series X|S è per ora attivabile unicamente con i seguenti giochi:



Far Cry 4

New Super Lucky's Tale

Sniper Elite 4

UFC 4

Watch Dogs 2

Questi giochi sono stati selezionati perché "non solo sono popolari ma permettono anche di dimostrare in quanti modi FPS Boost possa migliorare l'esperienza di gioco". Viene spiegato che New Super Lucky's Tale arriva ora a 120 frame per secondo, mentre UFC 4 sfrutterà questa feature su Xbox Series S per arrivare a 60 frame per secondo.

Si tratta però solo dell'inizio. Presto ci saranno nuovi giochi compatibili con FPS Boost su Xbox Series X e Xbox Series S. Molti dei giochi che supporteranno FPS Boost, inoltre, saranno rilasciati su Xbox Game Pass. Per il momento, sono disponibili New Super Lucky's Tale e Sniper Elite 4. L'aggiornamento è disponibile già da oggi, ma in primavera 2021 arriveranno altre opzioni per attivare e disattivare liberamente FPS Boost e Auto HDR tramite un nuovo pulsante "Opzioni di compatibilità".

Come ci era stato detto da Klobrille, si tratta di piccole novità: per il momento i giochi sono pochi, ma sono tutti molto famosi. Speriamo che presto la lista si allunghi. Vi segnaliamo infine una piccola curiosità: Microsoft aveva nascosto le cuffie wireless in un vecchio trailer di Xbox Series X|S.