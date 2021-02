Alex Kidd in Miracle World DX presentato ufficialmente, uscirà nel 2021

Merge Games ha presentato ufficialmente Alex Kidd in Miracle World DX, remake del classico per Sega Master System del 1986, nato come progetto amatoriale ma promosso a titolo ufficiale, con il beneplacito di Sega. Potremo giocarci nel corso del 2021 su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

Alex Kidd in Miracle World DX comprenderà tutti i livelli dell'originale, rifatti graficamente, più alcuni nuovi livelli che ne espanderanno la storia. Tra le caratteristiche esclusive del remake, spiccano la revisione delle animazioni, alcuni miglioramenti del gameplay e il potenziamento generale del dettaglio grafico.

Merge Games ha anche promesso l'aggiunta di una modalità Boss Rush, che permetterà di affrontare tutti i boss di fine livello in sequenza. Come spesso avviene in questi casi, ci sarà anche una Retro Mode, che consentirà di scambiare la grafica moderna con quella originale in tempo reale.

Vediamo il trailer di presentazione di Alex Kidd in Miracle World DX e godiamoci anche qualche immagine.

Se vi interessa, Alex Kidd in Miracle World DX ha anche una pagina Steam