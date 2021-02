Terraria su Google Stadia, polemiche rientrate: la conversione si farà

Terraria arriverà su Google Stadia, nonostante tutto: le polemiche degli ultimi giorni sono rientrate, come spiegato dal team di sviluppo, dunque la conversione si farà.

Alcuni giorni fa vi abbiamo raccontato di come il CEO di Terraria si sia infuriato con Google, decidendo di cancellare il gioco in seguito alla disattivazione degli account dello studio, effettuata non si sa bene per quale motivo.

Ebbene, pare ci sia stato finalmente un chiarimento: "Dopo un mese di richieste (e grazie all'immenso supporto dei nostri fan), Google ci ha contattati fornendoci informazioni trasparenti circa la situazione e ripristinando l'accesso a tutti i nostri account", ha scritto il team.

"Considerato il lavoro che il team di Stadia ha svolto finora e quello dei nostri partner di 505 Games, abbiamo deciso che acconsentiremo all'imminente lancio di Terraria su Google Stadia. Questa versione si basa sull'ultima build ed è attualmente in fase di certificazione."