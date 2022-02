Xbox illustra le novità a tema Twitch per lo streaming tramite console

Tramite il blog ufficiale, Xbox ha presentato al mondo le novità per lo streaming da console tramite Twitch, che coinvolgono sia Xbox One che Xbox Series X|S.

Viene spiegato che "Xbox e Twitch stanno facendo squadra per rendere il live streaming da Xbox più semplice che mai. Ora, puoi accedere a Twitch direttamente dalla guida Xbox e gestire il tuo setup in pochi semplici passi".

I loghi di Xbox (sinistra) e Twitch (destra)

Il blog Xbox prosegue spiegando che nella sezione Catture e condivisione è possibile selezionare "Live streaming" e, dopo aver fatto un collegamento con l'account di Twitch (tramite smartphone o computer), è possibile passare allo streaming con la semplice pressione di un tasto dedicato. È possibile fare streaming con qualsiasi gioco che è stato scaricato e istallato sulla console.

Sono presenti varie funzioni a supporto dello streaming tramite Xbox. È possibile impostare il titolo dello stream, gestire il livello del microfono, includere la chat del party e anche impostare manualmente la risoluzione e il bitrate. Quando non si è all'interno di un gioco, viene mostrata automaticamente una schermata di pausa, quindi non c'è rischio di mostrare informazioni o dettagli esterni al gioco, ed è possibile passare da un gioco all'altro in diretta senza limiti. Su Xbox, inoltre, le persone che ti seguono riceveranno una notifica all'inizio dello streaming Twitch.

Questo è tutto per il momento, ma in futuro vi saranno altri aggiornamenti per Twitch su Xbox. Parlando proprio di Twitch, sapete che Amouranth ha lanciato un nuovo meta, quello delle palle di plastica?