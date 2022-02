Horizon Forbidden West: le migliori abilità e Cariche Valorose

In questa guida di Horizon Forbidden West vi spiegheremo quali sono, a nostro avviso, le migliori abilità e Cariche Valorose da sbloccare per Aloy su cui conviene investire i punti abilità che guadagnerete esplorando l'Ovest Proibito. Come in Zero Dawn, anche nel sequel della serie di Guerrilla Games potrete potenziare Aloy facendole ottenere nuove skill e perk passivi spendendo i punti abilità ricevuti salendo di livello e completando le attività secondarie. Questo sistema di sviluppo tuttavia è leggermente differente in Horizon Forbidden West e stavolta c'è davvero tantissima scelta in termini di upgrade sbloccabili. Se siete indecisi su quali conviene puntare investire i vostri sudati punti abilità, di seguito trovate una serie di consigli sui potenziamenti più utili.

Come funzionano le abilità in Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West, un'immagine tratta dal gioco In Horizon Forbidden West le Abilità sono fondamentalmente nuove tecniche di combattimento e potenziamenti che rendono più forte Aloy. Sono più di cento e suddivise in sei set differenti in base a ciò che offrono. Ad esempio, i potenziamenti del ramo Guerriera sono pensati per gli scontri con la lancia e a corto raggio, mentre quelli di Infiltratrice favoriscono gli approcci furtivi. In pratica sbloccando determinate abilità piuttosto che altre andrete a definire il vostro stile di gioco. Tutte le abilità di un ramo sono rappresentati da dei nodi connessi tra di loro e per sbloccare un potenziamento dovrete prima ottenere quello precedente, partendo dall'alto del set e proseguendo verso i nodi più in basso. Per sbloccare un upgrade dovrete utilizzare i Punti abilità, che riceverete salendo di livello, nonché completando missioni, attività secondarie o trovando i numerosi collezionabili sparsi per il mondo di gioco. In Horizon Forbidden West le abilità possono essere di quattro tipi differenti: Abilità Attiva : sblocca nuove capacità per Aloy, che permettono ad esempio di utilizzare nuove mosse in battaglia, tecniche per la creazione o l'override delle macchine.

Potenziatore Passivo : le abilità di questa categoria offrono dei bonus passivi per le capacità base di Aloy. Ad esempio, possono aumentare la quantità di salute recuperata con le pozioni, rendere Aloy più difficile da individuare dai nemici o incrementare la durata dell'Override sulle Macchine. Ogni Potenziatore Passivo può essere sbloccato due volte nello stesso set di abilità, aumentandone il livello e dunque l'efficacia. Non solo, anche i vestiti possono aumentare il livello di un potenziatore finché li tenete equipaggiati, mentre alcuni cibi una volta consumati offrono bonus temporanei.

Tecnica Arma : le abilità di questa categoria sbloccano un nuovo attacco per una specifica tipologia d'arma, come archi e lancia-trappole, rendendole dunque ancor più versatili ed efficaci. Ad esempio, con "Tiro Triplo" Aloy può scoccare fino a tre frecce contemporaneamente con l'arco da caccia. Tali tecniche, una volta apprese, possono essere utilizzate tenendo premuto L2 e successivamaente premendo R1. Consumano il cosiddetto "vigore arma", che si rigenera nel tempo, dunque non potrete abusarne.

Carica Valorosa: abilità estremamente utili, a tal punto da definire lo stile di gioco che utilizzerete nei panni di Aloy. Permettono di utilizzare nuovi attacchi, potenziare Aloy per un breve periodo o aumentare i danni contro determinati nemici. Per ottenerne una Carica Valorosa dovrete prima sbloccare le tre abilità connessa ad essa, il che significa che richiedono un sostanzioso investimento in termini di punti, ma considerando i loro effetti ne vale la pena. Inoltre, una volta sbloccata, potrete potenziarla una Carica Valorosa fino al livello 3 investendo ulteriori punti abilità. Per usarle dovrete aprire il menu radiale delle armi con L1 e successivamente premere R1. Tutto questo a patto che almeno un segmento della relativa barra (quella viola nell'angolo in basso a destra) sia pieno. Otterrete valore compiendo varie azioni da combattimento, come sconfiggere nemici, staccare parti dalle Macchine o colpire i loro punti deboli. Ecco, invece, una panoramica dei vari set di abilità di Aloy in Horizon Forbidden West: Guerriera : potenzia il combattimento in mischia con la lancia, con nuove combo e danni aumentati. Sblocca anche alcune tecniche per gli archi da guerra a corto raggio. Tuttavia la Carica Valorosa Critico Migliorato è particolarmente interessante, dato che aumenta i danni con ogni tipologia di attacco, da mischia e non.

Intrappolatrice : migliora l'efficacia delle trappole e il numero di quelle che potrete piazzare. Un set particolarmente indicato per chi ama giocare in modo strategico, ottenendo un vantaggio prima ancora di ingaggiare il combattimento vero e proprio. Sblocca anche nuove tecniche per il lancia-trappole e il lancia-corde. Anche se non apprezzate questo stile di gioco, non sottovalutate la Carica Valorosa "Furia Elementale", dato che aumenta l'accumulo elementale e la durata dei loro effetti con qualsiasi tipologia di attacco, nonché la resistenza di Aloy.

Cacciatrice : il set di abilità pensato per chi ama combattere dalla distanza. Aumenta l'efficacia degli attacchi con armi a distanza, l'uso della Concentrazione (lo "slow motion" per intenderci) e sblocca tecniche aggiuntive per gli archi da caccia e scaglia-dardi. Tra i potenziamenti passivi troviamo quelli che aumentano il vigore delle armi e il loro accumulo, permettendo dunque di utilizzare più frequentemente le tecniche, cosa che potrebbe rivelarsi utile anche per chi preferisce altri stili di gioco.

Superstite : set di abilità che aumenta l'efficacia delle cure e la capacità della sacca medica. La Carica Valorosa "Rinforzo" permette di usare una pozione speciale che fa recuperare salute e aumenta le resistenze. Insomma, un set pensato per migliorare la resistenza di Aloy in battaglia e che potrebbe facilitarvi la vita alle difficoltà più alte. Inoltre, grazie a questo set potrete sbloccare nuove tecniche per fionde esplosive e guanti laceranti.

Infiltratrice : amate eliminare Macchine e nemici umani in modo furtivo? Allora questo è il set di abilità che fa per voi. I potenziamenti di questo ramo rendono Aloy più silenziosa e più difficile da individuare, aumentando al tempo stesso i danni inflitti con gli attacchi furtivi. Se invece apprezzate un approccio più diretto, potreste valutare l'idea di sbloccare la Carica Valorosa "Scoppio Radiale" che genera un'onda d'urto che danneggia tutti i nemici nelle vicinanze. Tuttavia per farlo dovrete spendere parecchi punti abilità.

Esperta di Macchine: questo set di abilità migliora l'efficacia dell'Override di Aloy sulle Macchine e potenzia quelle sotto il suo controllo. Sblocca anche nuove tecniche per i lancia-punte, mentre uno dei bonus passivi rende più semplice usare le armi pesanti staccate dalle Macchine. Le Cariche Valorose di questo set sono decisamente interessanti: "Spezzaparti" è la meno costosa da ottenere e aumenta i danni contro i componenti e i punti deboli delle Macchine, mentre Colpo Concatenato aumenta la potenza di atterramento e i danni inflitti a un nemico diventano a catena, propagandosi a tutti quelli nelle vicinanze. Quest'ultima richiede un certo investimento di punti abilità, ma è davvero fenomenale, per non dire "rotta", contro gruppi di nemici.

Horizon Forbidden West, un'immagine tratta dal gioco Si possono resettare i punti abilità e le skill in Horizon Forbidden West? No, al momento non esiste un modo per resettare i punti abilità. Una volta investiti per sbloccare uno dei nodi dei vari set non potrete riottenerli indietro in nessun modo. Dunque spendeteli con raziocinio.

Si possono ottenere tutte le abilità di Horizon Forbidden West in una sola partita? Sì, potete sbloccare tutte le abilità in una sola partita, a patto di completare tutte o la maggior parte delle attività secondarie e aver raggiunto il livello 50, il massimo possibile. Detto questo, per arrivare a tale risultato saranno necessarie decine e decine di ore di gioco, dunque come accennato in precedenza, vi suggeriamo di spendere con parsimonia i punti abilità, investendo in upgrade che davvero vi interessano e che calzano con il vostro stile di gioco.

Horizon Forbidden West: le abilità migliori I vari set di abilità di Horizon Forbidden West Come abbiamo accennato in precedenza, Horizon Forbidden West presenta davvero tantissime abilità con cui potenziare Aloy e dunque definire un proprio stile di gioco personale quando si devono affrontare le Macchine e i nemici umani. Ogni set è specializzato in un ambito differente, ma sono presenti anche alcune abilità adatte a tutte le situazioni, il che rende ancor più complicato decidere a quale dare la priorità. In tal senso il consiglio, molto scontato ma comunque valido, è quello semplicemente di investire sul set e le abilità che più vi sembrano interessanti e propositive per il vostro stile di gioco. Inutile investire nel ramo Intrappolatrice, ad esempio, se non amate particolarmente usare le trappole o in quello Infiltratrice se tanto partite alla carica ogni volta che vedete un gruppo di nemici. Detto questo, ci sono alcune abilità, a nostro avviso, che vale la pena sbloccare a prescindere dal vostro stile di gioco, dato che risultato utili in tante situazioni differenti senza risultare particolarmente dispendiose in termini di punti abilità: Danni in Mischia (Guerriera) - Potenziatore passivo: un bonus passivo semplice ma efficace, che potenzia i danni degli attacchi leggeri e pesanti con la lancia. Che vi piaccia o no, di tanto in tanto sarete costretti a combattere corpo a corpo, dunque questo potenziamento vi tornerà sicuramente utile.

Guerriera Nora (Guerriera) - Abilità attiva: un'abilità a basso costo, ma utile in tutti i combattimenti in mischia, dato che sblocca la combo da quattro colpi R1 (x3) con colpo finale pesante con R2.

Colpo Silenzioso e Furtività a Distanza+ (Infiltratrice) - Potenziatore passivo: così come talvolta non potrete sottrarvi da uno scontro in mischia, in altri casi la furtività sarà l'opzione migliore o l'unica a vostra disposizione. Con questi due bonus migliorerete sensibilmente i danni dei colpi furtivi e quelli da impatto dalla distanza. Entrambi possono essere ottenuti con un investimento minimo, dunque ve li consigliamo caldamente.

Concentrazione+, Profonda Concentrazione e Concentrazione Rigenerante (Cacciatrice) - Potenziatore passivo: questo trio di bonus aumenta il limite massimo della Concentrazione di Aloy, ne rallenta il consumo e ne velocizza il recupero, permettendo dunque di prolungarne la durata. Ottenere il primo livello di tutte e tre le abilità richiede un solo punto abilità ciascuna, quindi si tratta di un investimento vantaggioso.

Medicine Concentrate (Superstite) - Potenziatore Passivo: Al livello 1 potenzia le cure del 20% e la loro velocità mangiando le bacche medicinali. Un'altra abilità essenziale e che richiede pochissimo investimento in termini di punti abilità a fronte dei grandi vantaggi che offre.

Vigore Armi+ e Rigenerazione Vigore (Cacciatrice) - Potenziatore passivo: a differenza delle altre abilità citate in precedenza, queste due richiedono un investimento maggiore per sbloccarne il primo livello, ma a nostro avviso ne vale la pena, dato che aumentano il limite massimo e la velocità di rigenerazione del vigore, cosa che permette di usare più spesso le tecniche arma.

Carica Valorosa Migliorata (Cacciatrice) - Potenziatore passivo: le Cariche Valorose sono essenziali in combattimento, dunque questo bonus passivo che aumenta la rigenerazione dell'apposita barra è estremamente utile. Di seguito invece abbiamo elencato quelle che sono, a nostro avviso, le migliori abilità per ognuno dei sei set (a cui si aggiungono quelle citate qui sopra): Guerriera Taglio Aereo/Balzo - Abilità attiva: questa abilità sblocca una nuova mossa per Aloy in due varianti. Con "Balzo" (R1 → R2 premuto) Aloy esegue un rapido attacco e poi sfrutta il corpo del nemico per eseguire un salto e allontanarsi, con la possibilità nel mentre di scoccare una freccia. Con "Taglio aereo" (R1 → R2), invece, il balzo non farà indietreggiare Aloy, permettendovi successivamente di continuare a tempestare il nemico di colpi. Due tecniche al prezzo di uno, che in alcuni casi si rivelano molto utili.

Accumulo Risonante - Potenziatore passivo: se usate di frequente l'Esplosione Risonante (e se vi piace combattere in mischia dovreste farlo), allora questo bonus passivo è fondamentalmente obbligatorio, dato che accumula la velocità di accumulo di energia della lancia di Aloy.

Distruttrice - Abilità attiva: una combo lunga e dunque da usare con il giusto tempismo che arreca danni ingenti a umani e macchine. Ottima contro avversari singoli, ma rischiosa contro gruppi di nemici. Intrappolatrice Trappole Rapide - Potenziatore passivo: se puntate a uno stile di gioco basato sulle trappole non potete non ottenere entrambi i livelli di questa abilità, che ne velocizza il posizionamento sul terreno.

Limite Massimo Trappole - Potenziatore passivo: allo stesso modo la possibilità di posizionare più trappole allo stesso tempo si rivela particolarmente utile quando vi state preparando ad affrontare molteplici nemici o avversari particolarmente coriacei con molti punti vita, dunque si tratta di un altro bonus essenziale.

Cavo Rapido - Tecnica arma: questa abilità permette di attivare istantaneamente una trappola con cavo, il che si rivela particolarmente utile per rallentare/danneggiare/infliggere status elementali a una Macchina che vi sta inseguendo.

Corda Perforante - Tecnica arma: un'abilità davvero niente male per affrontare Macchine di grosse dimensioni. Permette di lanciare velocemente le corde del lancia-corde senza tendere l'arma al massimo, dunque immobilizzando più rapidamente il bersaglio, al tempo stesso senza sprecare munizioni. Cacciatrice Scoppio Ampio - Tecnica arma : un'abilità per lo scaglia-dardi che permette di scoccare otto proiettili contemporaneamente in un unico colpo a corto raggio. In pratica una specie di shotgun. Particolarmente utile per sfoltire un gruppo composto da nemici di piccola taglia o per colpire duramente un punto debole di una Macchina, a patto di essere molto vicini.

Esperta di munizioni - Potenziatore passivo: se combatte usando perlopiù attacchi a distanza con armi, questa abilità vi faciliterà la vita, dato che permette di creare più munizioni con lo stesso quantitativo di materiali. Più proiettili, meno tempo perso a raccogliere/acquistare risorse per fabbricarle.

Raffica Prolungata - Tecnica arma: un'altra abilità per lo scaglia-dardi, solo che stavolta l'arma si trasforma in una mini-gun ad alta cadenza di fuoco. Una tecnica letale ma rischiosa, visto che durante l'esecuzione Aloy resta immobile. Superstite Maestra di Pozioni - Potenziatore passivo: aumenta la quantità di salute e la velocità di cura delle pozioni. Inutile aggiungere altro, un bonus utile se avete problemi ad affrontare le varie minacce del gioco o state giocando alle difficoltà più alte.

Raccoglitrice di Piante - Potenziatore passivo: aumenta la quantità di risorse ottenute dalle piante. Non è un'abilità essenziale e non offre vantaggi diretti in battaglia, ma è molto comoda, in quanto riduce il tempo che dovrete passare a raccogliere risorse per il crafting. Infiltratrice Movimenti Silenziosi - Potenziatore passivo: Aloy diventa più silenziosa mentre si muove, il che diminuisce le probabilità di essere scoperti dai nemici. Se puntate a giocare in modo furtivo, vale la pena investire punti per entrambi i livelli di questa abilità.

Colpo Rinforzato - Tecnica arma: un'abilità per l'arco di precisione che permette di scoccare un colpo caricato che esplode all'impatto. Nel mezzo di un combattimento è difficile da utilizzare, ma è una tecnica fenomenale per far iniziare le danze quando ancora non siete stati avvistati dai nemici.

- Tecnica arma: un'abilità per l'arco di precisione che permette di scoccare un colpo caricato che esplode all'impatto. Nel mezzo di un combattimento è difficile da utilizzare, ma è una tecnica fenomenale per far iniziare le danze quando ancora non siete stati avvistati dai nemici. Colpo Concentrato - Tecnica arma: aumenta lo zoom dell'arco di precisione e permette di scagliare un colpo più potente del normale. Una tecnica particolarmente utile se vi piace fare i cecchini. Esperta di Macchine Override Persistente - Potenziatore passivo: aumenta la durata dell'Override sulle Macchine e dunque potrebbe dimostrarsi un ottimo acquisto se fate spesso affidamento su degli alleati robotici.

- Potenziatore passivo: aumenta la durata dell'Override sulle Macchine e dunque potrebbe dimostrarsi un ottimo acquisto se fate spesso affidamento su degli alleati robotici. Punta a Propulsione - Tecnica arma: un'abilità per il lancia-punte che permette di scagliare una lancia a lungo raggio che esplode all'impatto o in prossimità di un bersaglio, infliggendo un bel po' di danni in un piccolo raggio d'azione. Se usate spesso quest'arma si tratta di un upgrade su cui vale la pena investire i punti abilità.