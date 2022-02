PlayStation Plus, leak rivela giochi gratis PS4 e PS5 di marzo 2022?

L'ormai tradizionale leak sembra aver rivelato in anticipo i giochi gratis PS4 e PS5 disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus nel mese di marzo 2022: stando a queste informazioni, si tratterà di Team Sonic Racing e Ark: Survival Evolved.

Parliamo in questo caso soltanto di due dei titoli che andranno a comporre la line-up del prossimo mese, ma immaginiamo saranno quelli principali. La fonte è il noto leaker francese billbil-kun, che ha anticipato correttamente tantissime notizie finora, inclusi i giochi PS Plus di gennaio.

"Di recente mi sono appassionato ad Ark: Survival Evolved e Team Sonic Racing, e vorrei acquistarli per giocarli su PS5", ha scritto il leaker. "Purtroppo non ho soldi e sto esitando un po', ma magari alla fine dei conti potrei semplicemente aspettare l'inizio del prossimo mese." Sottile, vero?

Pubblicato nel 2019, Team Sonic Racing (recensione) è un racer arcade che consente di controllare i tanti personaggi della serie Sonic the Hedgehog, alla guida di veicoli in grado di adattarsi dinamicamente a qualsiasi terreno.

Ark: Survival Evolved (recensione) è invece il celebre survival sviluppato da Studio Wildcard, che ci catapulta in un mondo abitato da dinosauri in cui dovremo raccogliere risorse, costruire oggetti e guardarci le spalle per sopravvivere.

Come saprete, fra i giochi PlayStation Plus di febbraio 2022 ci sono invece il simulatore di combattimento EA Sports UFC 4, il gestionale Planet Coaster e l'espansione stand alone Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina, che funge da prequel per Tiny Tina's Wonderlands.