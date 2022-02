Deep Rock Galactic: update 1.08 disponibile, ecco le modifiche

Ghost Ship Games ha pubblicato la patch note del nuovo aggiornamento di Deep Rock Galactic. Precisamente, parliamo dell'update 1.08 (o 1.000.008 nel caso di PS5) che include una serie di modifiche e correzioni.

Vediamo i dettagli della patch note dell'update 1.08 di Deep Rock Galactic: "Ciao Minatori, c'è una patch in arrivo che migliora enormemente il backup e il ripristino dei salvataggi e attiva anche la funzione di trasferimento dei salvataggi cross-gen". Precisamente, la lista delle modifiche è così composta:

Aggiunto un sistema di backup dei salvataggi, disponibile in Opzioni - > Salvataggi - > Ripristina il salvataggio

Aggiunto il supporto al trasferimento dei dati di salvataggio da PS4 a PS5, che può essere trovato in Opzioni - > Salvataggi - > Ripristina il salvataggio

Un segnale di avvertimento sarà ora mostrato se sei in possesso di un salvataggio di backup con progressi superiori rispetto a quello attualmente caricato, quando entri nel menù principale

Una scena di Deep Rock Galactic

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Deep Rock Galactic è il classico titolo che giocato da soli rende una frazione di quanto non faccia in cooperativa. Di fatto l'intero gioco è stato pensato per favorire il gioco di squadra. L'area hub stessa grida "facciamolo in compagnia" da tutte le mesh. La sostanza è che se non avete degli amici con cui condividerlo, o non vi piace cercare dei compagni d'avventura nella vasta rete, lasciatelo semplicemente perdere, perché rischiate di essere sopraffatti dalla ripetitività delle missioni e della struttura di gioco, che non offre certo grandissime sorprese, nonostante le meccaniche rifinite e una certa tensione creata dall'arrivo delle orde. Se invece avete degli amici, o se vi riuscite a integrare nella splendida comunità formatasi intorno al gioco, preparatevi a una delle migliori esperienze cooperative degli ultimi anni e forse di sempre."