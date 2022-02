Il CEO Michael Mumbauer lascia il team That's No Moon, 7 mesi dopo averlo fondato

Michael Mumbauer, ex-PlayStation, aveva fondato il nuovo team That's No Moon lo scorso luglio assumendone il ruolo di CEO, ma ha abbandonato la guida dello studio e la compagnia stessa in questi giorni, dunque a qualche mese di distanza dall'avvio della nuova avventura.

Nelle ore scorse, Mumbauer ha riferito su LinkedIn di aver lasciato That's No Moon per seguire nuove opportunità lavorative non ancora specificate, ringraziando tutti i colleghi e riferendo che il progetto in sviluppo sta comunque proseguendo il suo percorso molto bene e di non vedere l'ora di provare il gioco una volta che sarà completo.

Il team è ancora sconosciuto, non avendo completato alcun progetto dalla fondazione avvenuta lo scorso luglio 2021, ma si tratta di uno studio interessante anche solo guardando il curriculum dei componenti: oltre a Mumbauer, ora non più alla guida del team, che era capo del Visual Arts Group di PlayStation, troviamo Tina Kowalewski (chief strategy officer, attualmente EVP e membro di Giant Squid, nonché ex director of product development presso Sony Santa Monica Studio), Nick Kononelos (COO, ex senior development director di EA), Barry Genova (CTO, ex foundation engineering lead di Bungie) e George Allison (CFO, ex head of finance for the Global Services Division di PlayStation).

Insomma, c'è un team di veterani all'interno di That's No Moon, che ha base a Los Angeles e San Diego e ha intenzione di raggiungere un organico da 100 dipendenti entro quest'anno, grazie anche un forte investimento da 100 milioni di dollari parte del publisher coreano Smilegate.

Sappiamo che il team sta lavorando a un gioco single player tripla A di cui però non è stato ancora annunciato nulla tranne il fatto che si tratti di un'avventura di qualche tipo e che punta ad essere un gioco di grosso calibro. L'uscita di scena di Mumbauer è certamente strana visto che si tratta di un fondatore e CEO che lascia la compagnia dopo appena 7 mesi, ma attendiamo di capire se possa avere ripercussioni sul team. Un caso simile l'abbiamo visto solo qualche giorno fa con l'uscita di scena di Sebastien Puel da Haven Studios, il nuovo team di Jade Raymond.