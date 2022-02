Sony e il Manchester City stanno costruendo uno stadio nel Metaverso

Il club sportivo Manchester City della English Premier League e Sony stanno collaborando per la creazione di uno stadio nel Metaverso, che dovrebbe proporre varie funzioni uniche per gli spettatori.

Secondo quanto indicato, Manchester City ha stretto un accordo della durata di tre anni con Sony, che fornirà esperti di realtà virtuale che assisteranno il club nella creazione in formato VR dell'Etihad Stadium. Il progetto è solo nelle fasi iniziali ma alcuni esperti di realtà virtuale hanno già visitato lo stadio per creare una mappa digitale del luogo.

Manchester City ritiene che la creazione della versione digitale dello stadio garantirà ulteriori guadagni dai fan di tutto il mondo che saranno in grado di vivere un partita in diretta e al tempo stesso percepire l'atmosfera dello stadio, guardando la partita da varie angolazioni, senza rinunciare alla comodità della propria casa. Inoltre, il club sta prendendo in considerazione l'idea di permettere ai fan di incontrare i proprio giocatori preferiti nel metaverso, oltre che permettere l'acquisto di prodotti che non sarebbero disponibili dal vivo.

Nuria Tarre, City Football Group's chief marketing, ha anche affermato che l'Etihad Stadium sarà simile a quello reale, ma probabilmente un po' più futuristico. Ha anche aggiunto che uno dei vantaggi di uno stadio digitale è che non vi sono limiti di posti. Ci sono comunque vari quesiti ai quali dare risposta, come ad esempio la gestione degli acquisti digitali: saranno eseguiti tramite soldi reali o tramite criptovalute? Il team ammette di non avere ancora tutte le risposte.