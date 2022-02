Sifu: mod ci trasforma in Hidetaka Miyazaki, director di Elden Ring

Un fan di Sifu ha realizzato una mod tramite la quale è possibile sostituire il modello poligonale del/della protagonista del gioco con Hidetaka Miyazaki, il director di Elden Ring.

Come potete vedere nel video condiviso tramite Reddit, disponibile qui sotto, il modello poligonale di Hidetaka Miyazaki è molto semplice e non denso di dettagli, ma le fattezze del director di Elden Ring sono riconoscibili quanto basta. Il video mostra la prima area del gioco, fino al boss, quindi fate attenzione se non avete ancora giocato Sifu e volete evitare qualsiasi tipo di anticipazione.

Sifu è disponibile su PC, PS4 e PS5. Elden Ring sarà invece disponibile a partire da domani, 25 febbraio 2022, su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Vi abbiamo proposto la nostra recensione e vi abbiamo anche indicato in una notizia dedicata i voti della stampa internazionale, raccolti tramite Metacritic. Inoltre, abbiamo avuto modo di vedere che Elden Ring è divenuto il gioco con il voto più alto di sempre su OpenCritic.

Infine, vi lasciamo anche un confronto tecnico tra le varie versioni di Elden Ring: il frame rate riserva sorprese!