Dontnod: 8 giochi in sviluppo anche con il team Tolima, risultati di Vampyr e Twin Mirror

Arrivano alcune interessanti informazioni su Dontnod, il team responsabile di Life is Strange, dai recenti documenti finanziari in base ai quali veniamo a conoscenza di 8 giochi in sviluppo, tra i quali progetti in collaborazione con il team Tolima, oltre ai risultati di Vampyr e Twin Mirror.

La collaborazione con Tolima, un nuovo team di sviluppo con base in Belgio, riguarda un gioco che sembra ricoprire una notevole importanza nell'economia di Dontnod, ma non ci sono ancora informazioni al riguardo e lo stesso team di Bruxelles è ancora sconosciuto, essendo stato fondato praticamente un anno fa. Interessante notare come Dontnod abbia ben 8 progetti in lavorazione, con giochi destinati a uscire da qui fino al 2025 e tra i quali troviamo, oltre alla collaborazione con Tolima, anche un'altra partnership con il team PortaPlay, mentre gli altri sono tutti sviluppati internamente tra gli studi della compagnia.

Tra questi c'è un gioco in co-produzione con Focus Entertainment annunciato già nel 2018 e che sarà un action RPG, ancora senza data di uscita né dettagli al riguardo, previsto arrivare probabilmente nel corso del 2023. Inoltre, vari progetti sono portati avanti da Dontnod Montreal, che si sta occupando ora di un gioco su base narrativa sotto la guida degli autori di Life is Strange.

Nei risultati finanziari emerge che Vampyr ha venduto 2 milioni di copie e ben 8 milioni sono stati i download gratis da Epic Games Store.

Vampyr, un'immagine del gioco

Il team lo valuta "Il maggiore successo finanziario raggiunto finora insieme al primo Life is Strange", probabilmente comprendendo anche il compenso ottenuto da Epic Games per la distribuzione del gioco gratis attraverso il suo Store.

Al contrario, Twin Mirror non ha raggiunto gli obiettivi previsti, nonostante sia stato anche in parte finanziato da Epic Games con l'esclusiva di 1 anno su Epic Games Store: secondo quanto riferito, i ricavi hanno consentito di coprire solo il 75% dei costi di produzione.