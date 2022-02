Yu-Gi-Oh! Master Duel: update 1.0.2, ecco le modifiche e le correzioni

Yu-Gi-Oh! Master Duel si è aggiornato all'update 1.0.2 che include una serie di modifiche e correzioni, indicate da Konami tramite una patch note. Precisamente, vi sono correzioni per la versione PC, per Nintendo Switch oltre a correzioni per alcune lingue (italiano compreso) e per una funzione di gioco.

La patch note dell'update 1.0.2 di Yu-Gi-Oh! Master Duel recita:

Il gioco rimarrà ora in formato Full Screen su Steam dopo il lancio se esci dal gioco in formato Full Screen (PC)

Quando i giocatori cercano le carte nella schermata di modifica del mazzo, il gioco non si bloccherà più (Nintendo Switch)

Il testo della carta Salamangreat Blaze Dragon apparirà in modo corretto in Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo e Portoghese

Mentre si guardano i propri replay preferiti, il gioco non si chiuderà più se il giocatore guarda il deck dell'avversario

L'update 1.0.2 di Yu-Gi-Oh! Master Duel è già disponibile al download. La fase di manutenzione del gioco è conclusa, quindi è possibile giocare senza problemi su tutte le piattaforme. Ricordiamo che Yu-Gi-Oh! Master Duel è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Android, iOS e PC.

Una fase di una partita in Yu-Gi-Oh! Master Duel

Recentemente, Konami ha anche introdotto un aggiornamento all'evento XYZ, che veniva sfruttato da alcuni giocatori per guadagnare medaglie in modo non completamente regolare.