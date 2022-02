Wii U e 3DS: 10 giochi da recuperare prima che sia troppo tardi

La preservazione del software è da sempre un argomento complicato e dibattuto: console e giochi che spariscono dagli scaffali in breve tempo, connessioni che diventano inutilizzabili col progressivo avanzare della tecnologia. Si pensava - e si spera tuttora - che gli shop online potessero mitigare questo fenomeno; al momento, la situazione è piuttosto diversa. Nintendo chiuderà definitivamente l'eShop di Nintendo Wii U e 3DS a partire da marzo 2023: dopo quella data potrete riscaricare ciò che avete già comprato, ma sarà impossibile compiere nuovi acquisti. La data di marzo 2023 però non è l'unica scadenza da tenere in considerazione: lo spegnimento sarà infatti graduale, e molte opzioni verranno rimosse prima di quella data. A partire dal 23 maggio 2022, quindi tra soli tre mesi, non si potrà più utilizzare una carta di credito sull'eShop. Dal 29 agosto 2022, invece, sarà bloccato il trasferimento di fondi anche dalle carte eShop (tra sei mesi). Da settembre 2022 a marzo 2023, infine, sarà possibile acquistare titoli online solamente attraverso dei codici download (acquistabili online). In questo articolo evitiamo di approfondire la questione da prospettive più ampie, cosa che ci impegniamo a fare in futuro; vista l'urgenza imposta dalle tempistiche, vi consigliamo 10 giochi esclusivi su eShop che dovreste provare prima che sia troppo tardi. Il software presente è nell'ordine di migliaia; migliaia di titoli che da marzo 2023 non saranno più disponibili, per cui vi invitiamo a ricercare ciò che potrebbe interessarvi, oltre i nostri consigli: nella lista abbiamo privilegiato - lo ribadiamo - le esclusive eShop, ma ci sono tantissime opere valide, difficilmente reperibili fisicamente, che potrebbero interessarvi.

BOXBOY! (3DS) BOXBOY!: l'iconico protagonista del gioco Abbiamo scritto BOXBOY! nel titolo, ma ci riferiamo all'intera trilogia, sviluppata da HAL Laboratory (sì, la stessa software house dell'imminente Kirby e la Terra Perduta), e pubblicata online sull'eShop 3DS tra il 2015 e il 2017. Dopo BOXBOY! è uscito BOXBOXBOY!, e infine BYE-BYE BOXBOY! (provate a pronunciarli a voce alta, se ci riuscite). Si tratta di platform 2D dalla grafica regolare ed essenziale, in cui il protagonista (quadrato) deve impegnarsi più a pensare e moltiplicarsi, per risolvere i puzzle, che a saltare. Esiste una versione fisica del titolo, esclusiva al Giappone, ma è sostanzialmente irreperibile.

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 (Wii U) Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3: rispetto all'originale, questa versione ha contenuti aggiuntivi Diretto da Takashi Tezuka e Shigeru Miyamoto, Super Mario Bros. 3 (classe 1988) è uno dei platform 2D più acclamati, venduti e amati di sempre: non stupisce che venga continuamente riproposto su qualsiasi ramificazione della Virtual Console, non ultimo il NES Online di Nintendo Switch. Questa che vi presentiamo, tuttavia, è una versione particolare del gioco: si tratta di quella per Game Boy Advance, comprensiva dei contenuti aggiuntivi originariamente pubblicati come carte da inserire nell'e-Reader della console. Vista la rarità delle carte e della periferica, questo è decisamente il modo migliore per non perdersi dei contenuti poco noti, e difficilmente reperibili, di uno dei migliori giochi mai realizzati.

Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale (3DS) Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale: la delicata grafica del gioco Quest'opera risale al 2013, è stata sviluppata da Millennium Kitchen e prodotta da Level-5. Si tratta di un titolo dalle meccaniche estremamente semplici, il cui cuore risiede nell'ambientazione, nella storia e nella narrazione, oltre che nello splendido e smaccatamente nipponico aspetto visivo. Com'è intuibile dal titolo, è un'avventura ambientata a Tokyo, e basata sulla risoluzione di enigmi, durante gli anni '70. Le vicende del protagonista, Sota, sono narrate con molto gusto e delicatezza. Una specie di The Kids We Were, ma con uno stile grafico più elegante, ispirato a Miyazaki.

Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies (3DS) Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies: è arrivato anche su mobile Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies non è un'esclusiva 3DS, perché è stato successivamente pubblicato anche su iOS e Android; si tratta comunque di un'esclusiva console, reperibile solo online, che vi consigliamo di scaricare (soprattutto se siete amanti della saga). In quest'episodio si prende il controllo di tre avvocati (Apollo Justice, Phoenix Wright e Athena Cikes), e si tenta di dimostrare l'innocenza dei vari clienti/imputati, combattendo contro ingiustizie e corruzione. Non conosceste la serie, di tratta (come avrete intuito) di una visual novel a sfondo legale.

Rhythm Hunter: HarmoKnight (3DS) Rhythm Hunter: HarmoKnight: una piacevole digressione da Pokémon per Game Freak Le deviazioni di Game Freak dal mondo di Pokémon sono piuttosto rare, e temiamo che in futuro possano quasi scomparire; ma questa non è l'unica buona ragione per scaricare Rhythm Hunter: HarmoKnight, pubblicato da Nintendo tra il 2012 e il 2013 come esclusiva eShop 3DS. Diretto da James Turner, uno dei pochi occidentali presenti in Game Freak, è un divertente rhythm-platform in cui si controlla Tempo, nella sua missione di salvare il pianeta Melodia. Lo scorrimento è automatico, e l'obbiettivo è saltare - e premere bottoni - col giusto tempismo, in un mondo ben congegnato anche a livello visivo.

Affordable Space Adventures (Wii U) Affordable Space Adventures: uno dei giochi a sfruttare meglio il doppio schermo Wii U Uscito nel 2015, l'ultimo anno ricco di uscite di Wii U, Affordable Space Adventures è un gioco indie, sviluppato e pubblicato da Napnok Games. All'apparenza non sembra molto originale, nel senso che si controlla un'astronave (con visuale laterale) in un pianeta alieno, esplorando e risolvendo rompicapi in una landa sconosciuta. A rendere Affordable Space Adventures consigliabile, oltre alla sua qualità, è l'unicità del sistema di controllo: un sistema di controllo talmente legato alle caratteristiche di Wii U che difficilmente lo rivedremo altrove. Oltre a muovere l'astronave coi pulsanti, bisogna gestirne vari parametri attraverso il touch screen: è uno dei pochi titoli che ha sfruttato davvero le particolarità della console, ed è anche la ragione, come già detto, per cui è arduo portarlo su altre piattaforme. Se avete amato Wii U e l'idea alla base del doppio schermo, irriproducibile su Switch, vi consigliamo di dargli una possibilità.

Dillon’s Rolling Western (3DS) Dillon's Rolling Western: Dillon, lo strampalato armadillo protagonista del gioco Dillon's Rolling Western, ormai risalente a dieci anni fa (2012, aveste problemi di aritmetica), è un gioco sviluppato da Vanpool e pubblicato da Nintendo. È un titolo che sembra provenire da un'epoca ormai passata: grafica poligonale, protagonista bizzarro (un armadillo ranger antropomorfo), ambientazione western, e meccaniche che ibridano esplorazione tridimensionale e strategia (nel dettaglio, tower defense). Il protagonista, Dillon, è stato anche inserito da Sakurai in Super Smash Bros. Ultimate: dategli una possibilità, prima che sia troppo tardi, perché Vanpool al momento non pare intenzionata a garantirgli un'altra occasione.

Pullblox (3DS) Pullblox: Mallo, il protagonista del gioco Pubblicato da Nintendo nel 2011, noto come Pushmo negli Stati Uniti e come Hikuosu in Giappone, Pullblox è un gradevolissimo puzzle game sviluppato da Intelligent Systems. In questo gioco si impersona Mallo, un goffo lottatore di sumo (o meglio, aspirante tale), e il suo obbiettivo è salvare dei bambini intrappolati in delle strutture erette con dei cubi. Ha la capacità di spostare questi blocchi di qualche posizione, nonché di salirci sopra, ma solo di un'unità: la scalata richiede logica, non doti acrobatiche. La progressione è graduale, e ben strutturata: è uno dei tanti casi in cui Intelligent Systems ha reso onore al proprio nome. Lo consigliamo caldamente.