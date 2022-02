Conan Chop Chop, la prova di un'avventura cooperativa, infinita e spensierata su Hyboria!

Per provare a creare qualcosa di più complesso, qualche anno fa iniziarono i lavori sul progetto Conan Chop Chop, un action in terza persona con elementi roguelike pensato per soddisfare praticamente ogni tipo di palato, attraverso un gameplay semplice ma sfaccettato, e una veste grafica colorata, ma accattivante.

Due anni di silenzio

COnan Chop Chop: con un titolo così, hai già un po' vinto in partenza

Poi sono successe cose, sembrerebbero prevalentemente contrattempi, e Conan Chop Chop è scomparso dai radar per due lunghi anni. La prima e ultima volta che abbiamo provato questo gioco è stato proprio durante l'ultimo E3 in presenza: nella stessa stanza Funcom, che svolge il ruolo di publisher, c'erano l'horror fantascientifico Moons of Madness, uscito poi nell'ottobre del 2019, e proprio Conan Chop Chop. A quest'ultimo giocammo per circa trenta minuti, tempi lunghissimi che solitamente non puoi permetterti alla fiera di Los Angeles, dove gli impegni sono quasi sempre serratissimi. Ma eravamo lì con gli sviluppatori, ognuno con un pad in mano e, cosa più importante di tutte, ci stavamo genuinamente divertendo. Decidemmo così di rimanere fino a quando non sarebbe stato più umanamente possibile raggiungere il prossimo appuntamento.

Conan Chop Chop rappresenta davvero l'ABC del game design, e questo ti frega perché dopo essere cresciuti in mezzo ai videogiochi, il richiamo di un'esperienza così semplice diventa irresistibile come una vita a Super Mario Bros., come una partita ad Arkanoid. In questo gioco premi a caso due pulsanti e ti ritrovi in partita, su una mappa generata proceduralmente che ha tutto il necessario per offrirti l'avventura di cui avevi bisogno: foreste, bivi, piccoli avamposti nei quali rifocillarsi e cambiare equipaggiamento e infine l'inevitabile boss di fine livello che una volta battuto esploderà in fiotti di sangue, tintinnii di monete e una pioggia di punti esperienza.