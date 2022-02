Yu-Gi-Oh! Master Duel: fan scoprono come sfruttare l'evento XYZ, Konami li becca subito

I giocatori di Yu-Gi-Oh! Master Duel stanno giocando all'evento XYZ da poco reso disponibile e si sono resi conto che vi è un modo per ottenere tanti premi facilmente. Basta perdere. Per fortuna Konami ha notato la cosa e ha deciso di cambiare alcuni dettagli per invogliare alla vittoria.

Facciamo un passo indietro. L'evento XYZ di Yu-Gi-Oh! Master Duel dona premi ai giocatori anche in caso di sconfitta. Ovviamente, vincendo si ottengono premi migliori, ma la strategia più efficiente non è (o era, come vedremo a breve) cercare di vincere, ma perdere volutamente il più rapidamente possibile. La vittoria garantiva infatti 100/50 medaglie (a seconda del tipo di deck), mentre la sconfitta 50/25 medaglie. Capite che due sconfitte sono spesso più rapide da ottenere di una vittoria.

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Precisamente, i giocatori stavano creando dei mazzi che includevano carte che fanno danni ai Life Points del possessore: in questo modo, il giocatore di Yu-Gi-Oh! Master Duel si auto-sconfigge e può subito partire con un nuovo match.

Konami, come detto, ha però ascoltato il feedback dei giocatori infastiditi da queste tattiche e ha quindi deciso di aumentare in modo sensibile le medaglie ottenute dalla vittoria, così da spingere i giocatori a puntare a quest'ultima. Parliamo di 500/250 medaglie, ovvero 5 volte di più rispetto a prima. Le medaglie per la sconfitta, però, non sono diminuite, quindi è possibile che qualche giocatore decida comunque di abusare sempre della vecchia tattica.

