Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok: peso del download dell'espansione scoperto

PlayStation Game Size, tramite Twitter, ha svelato quanto pensa l'espansione di Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok. Parliamo di circa 15 GB in versione PS5.

Come potete vedere voi stessi qui sotto, PlayStation Game Size riporta che il peso del download di Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok è di 15,003 GB. L'informazione è legata precisamente alla versione PS5 del gioco. Il DLC sarà pubblicato ovviamente anche su PS4, PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Non conosciamo i dettagli del peso per tali versioni, ma non dovrebbe essere enormemente diverso.

Ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok sarà disponibile a partire dal 10 marzo 2022. Visto che mancano ancora più tre settimane, è possibile che il peso dell'espansione cambi, magari in seguito all'introduzione di nuovi aggiornamenti dell'ultimo minuto.

Nella nostra anteprima del DLC di Assassin's Creed Valhalla vi abbiamo spiegato che "L'Alba del Ragnarok si pone l'obiettivo di metterci al comando di un dio, con tutto ciò che ne consegue, e le novità dell'espansione da questo punto di vista appaiono senz'altro interessanti, in particolare i poteri sbloccabili che possono aprire a situazioni inedite e divertenti. Peraltro lo scenario di Svartalfheim sembra molto suggestivo ed esplorarlo anche in volo, trasformandoci in un corvo, è un'idea stuzzicante. Certo, parliamo comunque di un contenuto endgame e bisognerà capire se il bilanciamento della difficoltà ci consegnerà davvero un'esperienza impegnativa, vista la grande abbondanza di abilità che Eivor si ritrova a possedere al termine della campagna di base, ulteriormente arricchita in questo caso da ulteriori elementi. A ogni modo, chi ha apprezzato le missioni di Valhalla ambientate ad Asgard ha degli ottimi motivi per attendere con trepidazione questo DLC."