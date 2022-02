Batman: Arkham Asylum Comic Edition per PS4 annunciata, sarà esclusiva di Gamestop

Warner Bros. ha annunciato la Batman: Arkham Asylum Comic Edition per PS4, una nuova edizione del gioco di Rocksteady, in versione gioco dell'anno, che comprende anche un poster e un fumetto, pensata per accompagnare il lancio del film The Batman, in sala dal 3 marzo 2022. È stata realizzata in collaborazione con Panini e sarà acquistabile in esclusiva da Gamestop. Avrà una tiratura limitata.

Vediamo il filmato di presentazione con tutti i contenuti.

Vediamo anche un'immagine statica della Batman: Arkham Asylum - Comic Edition:

Batman: Arkham Asylum - Comic Edition: tutti i contenuti

Leggiamo il comunicato stampa ufficiale per altri dettagli:

In vista dell'arrivo di The Batman, in sala dal 3 marzo, Warner Bros. Games annuncia oggi l'apertura dei pre-order della Comic Edition di Batman: Arkham Asylum realizzata per l'Italia in collaborazione con Panini. Questa edizione esclusiva e in tiratura limitata di Batman: Arkham Asylum, primo capitolo della saga sviluppata da Rocksteady Studios e pubblicata da Warner Bros. Interactive, conterrà:

l'edizione Game Of The Year del gioco per PlayStation4

un poster con un'illustrazione del fumettista Carlos D'Anda

il comic book "La strada per Arkham"

"Batman: Arkham Asylum - Comic Edition" arriverà la prossima primavera in esclusiva da GameStop al prezzo di €59,99. È possibile preordinarlo da oggi, per ricevere in omaggio anche il poster ufficiale del film, da https://www.gamestop.it/PS4/Games/134751/batman-arkham-asylum-comic-edition