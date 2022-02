Uncharted, il film: ecco quali sono e quante sono le scene post-credit

Ieri è arrivato nelle sale italiane il film Uncharted, basato sull'omonima saga videoludica di Naughty Dog. Alla fine della pellicola sono presenti delle scene post-credit: quali sono e quante sono? Ecco i dettagli.

Prima di tutto, precisiamo che si tratta di uno spoiler: se non volete sapere in anticipo cosa contengono le scene post-credit e cosa accade nel film, non continuate la lettura!

Detto ciò, dovete sapere che dopo la conclusione del film Uncharted vi sono due scene post-credit. La prima scena post-credit ci mostra Sam, il fratello di Nathan. I nostri protagonisti pensano che il ragazzo sia morto ma in realtà non è così: la scena ci permette di vederlo in una prigione lurida. Sam sta scrivendo una cartolina a Nathan per avvertirlo che qualcuno è sulle sue tracce e che deve fare attenzione.

Nathan che scivola su un tetto in Uncharted

La seconda scena post-credit di Uncharted ci mostra invece Victor Sullivan - interpretato da Mark Wahlberg - che, a differenza del film, mostra il paio di baffi tipico del personaggio. In questa scena, Nathan sta provando a vendere il proprio anello a un uomo chiamato Gage in cambio di una "mappa nazista". Gage, però, sta acquistando l'anello per conto del suo capo, un uomo chiamato Roman. Quest'ultimo potrebbe essere Gabriel Roman, uno dei personaggi di Drake's Fortune, il primo capitolo della saga. Anche il fatto che si parli di una mappa nazista si lega perfettamente al primo gioco.

Diteci, avete già visto il film? Cosa ne pensate? Ecco infine la nostra recensione di Uncharted.