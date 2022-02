Xbox Game Pass, febbraio 2022: la seconda ondata di giochi del mese per gli abbonati

Prosegue il febbraio 2022 di Xbox Game Pass con la seconda ondata di giochi in arrivo nel catalogo, con un'infornata a dire il vero piuttosto contenuta rispetto agli standard a cui ci ha abituato il servizio su abbonamento di Microsoft, ma anche comprensibile considerando la densità degli ultimi aggiornamenti. D'altra parte, è questo un mese in cui si concentrano anche diverse uscite di grosso calibro al di fuori del canale in questione, dunque se non altro i titoli del Game Pass non rischiano di sovraccaricare troppo l'offerta, a questo giro. Dopo aver visto i giochi della prima ondata del mese, facciamo dunque una panoramica sui nuovi arrivi previsti per la seconda metà di febbraio, dai quali si rileva anche una situazione inedita: la maggior parte sono esclusivamente per PC. Xbox Game Pass, febbraio 2022: la seconda ondata di gioco in catalogo Di 7 titoli nuovi introdotti in catalogo, ben 4 sono esclusivamente su PC, cosa che ribalta in maniera netta la tendenza classica del servizio solitamente più improntato a offrire giochi per console. Lanciamoci dunque alla scoperta dei nuovi arrivi, ricordando anche i giochi che lasceranno l'abbonamento il 28 febbraio 2022.

Mass Effect Legendary Edition - Cloud (EA Play), 15 febbraio Mass Effect: Legendary Edition, un'immagine del gioco Arriva anche in versione cloud uno dei titoli di maggiore calibro usciti di recente su EA Play e Game Pass ovvero Mass Effect Legendary Edition, versione completa, riveduta e corretta della trilogia originale di RPG fantascientifici da parte di BioWare e EA. L'epopea sci-fi di BioWare, che ha affascinato milioni di giocatori fin dal lancio dell'originale su Xbox 360 e PC, costruendo uno dei brand di maggior successo delle ultime generazioni di console, resta un simbolo di un'epoca in cui le produzioni di questo tipo, ovvero RPG di grosso calibro ma con impianto strutturato secondo gli stilemi classici, erano ancora in grado di catturare l'attenzione di un pubblico enorme. Con la serie destinata a tornare sulle scene con un nuovo capitolo in sviluppo, la raccolta Mass Effect Legendary Edition consente di rivivere nella sua forma migliore la trilogia originale, inclusi tutti i contenuti aggiuntivi usciti per i vari capitoli. Se avete già giocato gli originali, tornare sulla Normandy nei panni di Shepard è ancora una grande esperienza, nonostante gli anni passati, e può valere la pena dare una ripassata alla trilogia con la grafica migliorata e recuperando magari quei DLC che si erano persi. Se invece non avete mai avuto modo di giocarci in precedenza, il download è obbligatorio.

Lawn Mowing Simulator - Xbox, 17 febbraio Lawn Mowing Simulator, una prospettiva dal gioco Verrebbe da pensare che la mania dei "Simulator" stia forse sfuggendo di mano, tuttavia finché ci si trova di fronte a dei giochi effettivamente ben fatti c'è ben poco da lamentarsi. Soprattutto, sembra continuare a riuscire a raccogliere ampi consensi nel pubblico, in particolare su PC, dunque è chiaro che le sperimentazioni siano destinate a continuare, diventando progressivamente più bizzarre. Lawn Mowing Simulator rientra sicuramente in questa avanguardia sperimentale delle simulazioni, trattandosi di un simulatore di tagliaerba: se il vostro sogno è sempre stato tagliare l'erba di rigogliosi giardini a bordo di uno dei veicoli specializzati più avanzati presenti sulla piazza ma - cosa fondamentale - senza doversi alzare dalla propria sedia in casa, questo è il gioco che fa per voi. All'interno troviamo una riproduzione maniacale delle macchine utilizzate per svolgere la mansione in questione, oltre a una serie di ambientazioni diverse che pongono vari ostacoli e difficoltà specifiche da affrontare per portare a termine il lavoro nel migliore dei modi. Se solo fosse previsto anche uno stipendio vero sarebbe la simulazione perfetta, ma sono quisquilie rispetto alle gioie fornite dall'arte del taglio dell'erba. Per saperne di più, vi rimandiamo anche alla nostra recensione di Lawn Mowing Simulator.

Madden NFL 22 - Xbox e PC (EA Play), 17 febbraio Madden NFL 22 in una scena di gioco Non sarà proprio lo sport più in voga da queste parti, ma ormai il football americano comincia a essere seguito anche in Italia e l'introduzione di Madden NFL 22 nel catalogo di EA Play e Xbox Game Pass Ultimate diventa dunque un elemento di notevole importanza. D'altra parte, non ci sono praticamente altre simulazioni videoludiche dedicate allo sport in questione, ormai, dunque la scelta ricade necessariamente sul titolo EA, che peraltro si è mostrato in ottima forma all'appuntamento annuale in questo caso. Vista ormai l'estinzione delle varie interpretazioni arcade che un tempo affollavano il mercato videoludico, questa rimane l'unica variante digitale del football americano e per fortuna si difende decisamente bene. Caratterizzato da alcune novità interessanti relative alla modalità Franchise, all'intelligenza artificiale e alla fisica di giocatori e palla, Madden NFL 22 si presenta come una buona evoluzione della serie, portando con sé ovviamente anche la licenza ufficiale dell'NFL per la stagione 2021/2022 e una serie di miglioramenti tecnici per quanto riguarda grafica, animazioni e riproduzione degli spettacolari stadi. L'accesso diretto nel catalogo dell'abbonamento può essere l'occasione giusta per provare a immergersi in questa storica simulazione di EA Sports.

Total War: Warhammer III - PC, 17 febbraio Indubbiamente l'introduzione più importante di questa mandata, Total War: Warhammer III arriva al day one direttamente all'interno del PC Game Pass arricchendo in maniera notevole il catalogo del servizio. Come dimostra anche la nostra recensione di Total War: Warhammer 3, il capitolo finale della trilogia di Creative Assemby basato sulla celebre licenza di Games Workshop è una vera e propria celebrazione della serie. Basandosi sull'antica tradizione dei Total War, da cui riprende l'impostazione generale mista tra turni e tempo reale e il fondarsi sui combattimenti e la componente gestionale, il nuovo strategico evolve la struttura vista nei primi due capitoli con notevole continuità ma migliorandone anche diversi aspetti. Ne viene fuori un gioco dotato di una Campagna poderosa e di tanti elementi da tenere in considerazione, anche in termini di fazioni, unità diverse e sfaccettature varie che richiedono un'immersione totale nel mondo di gioco per apprenderne ogni singolo aspetto e saperlo gestire al meglio. Ovviamente se avete giocato i primi due vi sentirete totalmente a vostro agio in Total War: Warhammer 3, ma anche se non avete mai toccato la serie in precedenza, il download dal Game Pass è caldamente consigliato, perché si tratta di uno dei migliori esponenti del genere usciti di recente.

Roboquest - PC (Game Preview), 22 febbraio Roboquest, uno screenshot dal gioco Abbiamo visto come in questi anni il roguelike, nelle sue varie accezioni, sia diventato un ingrediente fondamentale per creare ricette di gameplay piuttosto originali, donando sempre una certa freschezza a strutture di gioco magari un po' trite, pur diventando quasi invadente a questo p unto. Roboquest dimostra ancora una volta l'ottima capacità di adattamento di quel concept mettendolo a servizio di una sorta di sparatutto in prima persona a base di robot, dotato di uno stile grafico pulito e quasi cartoonesco in grado di donare al tutto una caratterizzazione davvero interessante. All'interno di ambientazioni cangianti e generate in maniera procedurale, che vanno da città futuristiche a canyon e scenari misti tra natura e tecnologia, ci troviamo ad affrontare orde di nemici meccanici nei panni di vari robot da combattimento, che variano di partita in partita ma mantenendo comunque una certa base si progressione costante. Questo elemento ci fa parlare di "roguelite", visto che l'azzeramento tradizionale della partita al game over è sostituito da un meccanismo progressivo che anche in questo caso riesce a catturare l'attenzione a lungo.

Galactic Civilizations III - PC, 24 febbraio Galactic Civilization III, una scena con una flotta spaziale Non proprio una primizia ma comunque un gioco ancora perfettamente valido, nel caso in cui non si sia già giocato dal 2015 a oggi: Galactic Civilizations III è uno strategico fantascientifico nel classico stile 4X da parte di Stardock, considerato una sorta di successore spirituale di Master of Orion. Il terzo capitolo nella serie non innova particolarmente la struttura ormai consolidata dai primi due, ma si limita a farla evolvere e perfezionarla sotto diversi aspetti, snellendo alcuni elementi più macchinosi e arricchendo altri aspetti, tra i quali risalta in particolare la presenza del multiplayer, sebbene rimanga un elemento piuttosto marginale rispetto al nucleo centrale del gioco. Si tratta di costruire e guidare la propria civiltà scegliendo tra otto razze e portarla a competere con le altre per il dominio dell'universo. Questo attraverso una Campagna composta da scenari o nella modalità sandbox a impianto libero, oltre alla nuova modalità multiplayer. È ovviamente un gioco molto ampio e complesso, adatto a chi è già piuttosto esperto di strategici di questo tipo, tuttavia la sua presenza all'interno del Game Pass può consentire a tutti gli abbonati di poter sperimentare questo genere partendo subito da un suo ottimo esponente, che potete conoscere meglio nella nostra recensione di Galactic Civilizations III.

Super Mega Baseball 3 - Xbox (EA Play), 24 febbraio Super Mega Baseball 3, uno screenshot durante una partita Continuiamo con gli sport tipicamente americani, in questo caso passando a una particolare interpretazione del baseball in Super Mega Baseball 3, che nonostante l'aspetto presenta una simulazione alquanto completa dello sport in questione. Non siamo di fronte a una licenza ufficiale, ovviamente, e la caratterizzazione cartoonesca lo rende piuttosto lontano da titoli simili come MLB The Show 22, ma gli elementi di gioco ci sono tutti e si tratta di un titolo da non prendere sottogamba. Tra gioco multiplayer online e single player offline, all'interno di Super Mega Baseball 3 troviamo anche una modalità Franchise che presenta una lunga campagna e la nuova modalità Inline Leagues. Con una grafica decisamente evoluta rispetto ai capitoli precedenti, Super Mega Baseball 3 è un'evoluzione sostanziale della serie in ogni direzione, sia in termini tecnici che contenutistici. Oltre agli aspetti tecnici del gioco sul campo vero e proprio, ci sono anche diversi elementi gestionali da controllare, per una simulazione a tutto tondo del baseball che non si prende molto sul serio ma non è affatto uno scherzo.