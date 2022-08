Konami: giochi classici in arrivo su Steam attraverso lo Shop Ufficiale del publisher

Konami ha intenzione di rilanciare vari giochi classici del suo catalogo attraverso Steam, all'interno dell'Official Konami Shop all'interno del digital delivery di Valve, secondo quanto riferito da un tweet ufficiale.

Non è ancora chiaro di cosa si tratti, ma il messaggio di Konami parla di 23 giochi classici in arrivo su Steam con questa iniziativa e 18 DLC. Ci sono già diversi titoli Konami sul digital delivery Valve, tra cui anche diversi titoli classici, ma la comunicazione del publisher sembra indicare alcune nuove introduzioni che potrebbero ampliare in maniera notevole il catalogo.



Trattandosi di titoli classici, possiamo aspettarci qualche ritorno di giochi particolarmente celebri, considerando il catalogo di proprietà intellettuali su cui può fare affidamento la compagnia nipponica, da Metal Gear Solid a Castlevania, Silent Hill, Suikoden e tanti altri, le possibilità sono molteplici.

Attendiamo dunque di vedere cosa avrà intenzione di proporre il publisher attraverso l'Official Konami Shop, con aggiornamenti che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni al riguardo.