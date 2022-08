Netflix, abbonamento economico con pubblicità: ecco il possibile prezzo, per Bloomberg

Netflix si sta preparando a lanciare un nuovo abbonamento economico con pubblicità, questa sembra ormai una certezza per la compagnia, ma quanto sarà destinato a costare? Bloomberg riporta il possibile prezzo di questo tipo di sottoscrizione, che sarà chiaramente più basso di quello standard.

Secondo quanto riferito dalla testata giornalistica, il prezzo in dollari dovrebbe assestarsi tra i 7 e i 9 dollari al mese per il nuovo tipo di abbonamento, rispetto a quelli già esistenti da 9,99, 15,49 e 19,99 dollari al mese.

Dopo aver riportato il primo calo di abbonati in una decade, il CEO Reed Hastings ha aperto alla possibilità di nuove soluzioni come un nuovo tipo di abbonamento più economico ma con pubblicità.

Non ci sono ancora tempistiche precise per il lancio di questo tipo di sottoscrizione, ma vari passi avanti sono stati fatti in questo senso, compresa la scelta di Microsoft come partner tecnologico nella applicazione delle pubblicità, annunciata a luglio. In linea con il prezzo più basso, l'abbonamento con pubblicità avrà alcuni downgrade oltre alla presenza degli spot pubblicitari: alcuni contenuti verranno proposti più tardi ed è possibile che non sia previsto il download dei contenuti per la visione offline.

Sempre secondo Bloomberg, l'abbonamento con pubblicità dovrebbe proporre spot di circa 4 minuti ogni ora di trasmissione video, inoltre pare che questi stacchi non siano previsti per quanto riguarda i contenuti dedicati ai bambini e film originali Netflix.

Il lancio avverrà secondo una strategia progressiva che partirà da alcuni paesi per poi espandersi in altri, guardando anche ai risultati che questa nuova iniziativa porterà nei primi mesi dal lancio.