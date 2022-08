xCloud, Microsoft ha rinnovato il trademark del nome originale del suo streaming

Microsoft ha rinnovato il trademark relativo al nome xCloud, ovverosia la maniera in cui l'azienda chiamava la propria piattaforma streaming prima di passare all'attuale nomenclatura, Xbox Cloud Gaming.

Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che, grazie a una tecnologia attualmente in fase di testing, Google potrebbe consentire di avviare giochi cloud direttamente dalla ricerca web, e anche il servizio Microsoft risulterebbe compatibile con questo innovativo protocollo.

Non sappiamo tuttavia se ci sia un qualche collegamento con la decisione dell'azienda di mantenere la proprietà del nome xCloud, depositato nell'ambito di una classificazione che include "servizi di intrattenimento, videogiochi online, affitto di giochi" e via dicendo.

Partito un po' in sordina, come tutti i servizi similari, Xbox Cloud Gaming è cresciuto del 1800% nell'ultimo anno in termini di ore di utilizzo e al momento si pone come uno strumento potente ai fini dell'espansione di Xbox su di un numero maggiore di dispositivi.