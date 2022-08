Google, giochi cloud direttamente dalla ricerca web: test su Stadia, Xbox Cloud e Luna

Google sta testando un tecnologia che consente di lanciare giochi cloud direttamente dai risultati della ricerca web: un sistema che, a quanto pare, è compatibile non solo con Stadia ma anche con Xbox Cloud e Amazon Luna, dunque tutte le maggiori piattaforme streaming.

Dopo aver chiarito che Stadia non sta per chiudere, Google si prepara insomma a implementare una feature che tutti si aspettavano di trovare fin dal lancio del servizio, ma che per qualche motivo è stata rimandata fino ad oggi: la possibilità di premere il tasto "play" e giocare immediatamente a un titolo trovato appunto tramite motore di ricerca.

Il meccanismo richiede ancora qualche step preliminare, su tutti il fatto di aver effettuato l'accesso con un profilo a cui siano associati account legati alle varie piattaforme streaming, e in questo momento non vanta una compatibilità completa con tutti i giochi disponibili.

Tuttavia ci troviamo senz'altro di fronte a un potenziale game changer, una funzionalità che potrebbe rendere il cloud gaming sostanzialmente più immediato e rilanciarlo anche nelle sue forme al momento meno quotate, come appunto Stadia e Luna.

Per non parlare di Xbox Cloud, il servizio di streaming Microsoft incluso nell'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, che potrebbe beneficiare in maniera sostanziale da una feature simile per quanto concerne gli utenti PC e mobile.