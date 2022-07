Stadia "non sta per chiudere": l'account ufficiale smentisce i rumor e promette novità

Recentemente hanno iniziato a circolare (o circolare nuovamente, dovremmo dire) alcuni rumor secondo i quali Stadia sarebbe in procinto di chiudere, precisamente entro la fine dell'estate. Sarà così? L'account Twitter ufficiale smentisce queste voci di corridoio.

Come potete vedere voi stessi poco sotto, un utente Twitter - tale @BlueFireDemon44 - ha chiedo all'account ufficiale di Google Stadia: "*sospiro* (incredibile che lo debba veramente chiedere) State per chiudere?".

La risposta dell'account Twitter di Google Stadia è arrivata rapidamente: "Stadia non sta per essere chiusa. Sii certo che siamo sempre al lavoro per portare molti grandi giochi sulla piattaforma e su Stadia Pro. Facci sapere se hai altre domande".

L'utente ha poi affermato che ne era certo, ma che così non è per Twitter e Reddit (dove il rumor è circolato maggiormente). Questo dovrebbe mettere a tacere le voci riguardo alla chiusura di Google Stadia, almeno per qualche tempo.

La piattaforma non è certo di successo tanto quanto altri servizi o hardware, ma pare che non sia ancora pronta per mettere fine alla propria corsa. Ovviamente, è difficile aspettarsi dall'account Twitter ufficiale una risposta diversa: anche se Google Stadia avesse già deciso di chiudere i battenti, l'account non avrebbe modo di comunicarlo, non certo come risposta diretta a un utente qualsiasi.

Per ora non ci resta altro da fare se non attendere altre novità sul futuro di Stadia. Ricordiamo poi che sono ancora disponibili i giochi gratis di luglio 2022 per Stadia Pro.