PlayStation VR2: il firmware beta di PS5 menziona il visore, la data di uscita è vicina?

Il nuovo firmware beta di PS5 disponibile da ieri in alcuni paesi selezionati include dei riferimenti a PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony, suggerendo che la data di uscita potrebbe non essere poi troppo lontana.

Nonostante la compagnia giapponese abbia presentato in più occasioni dettagli e caratteristiche del visore, per il momento non ha ancora svelato quando arriverà sul mercato, neppure con un periodo di uscita indicativo.

Come segnalato da un utente su Reddit, il nuovo firmware beta di PS5, che tra le altre cose include il supporto nativo alla risoluzione 1440p e liste personalizzate per i giochi, fa riferimento al visore di Sony. Nello specifico nel menu delle impostazioni, nell'opzione dedicata al metodo di comunicazione degli accessori, vengono menzionati i PS VR2 Sense, ovvero i controller del visore, che a quanto pare possono essere connessi alla console solo tramite Bluetooth.

Si tratta di un piccolo riferimento senza dubbio, ma non trascurabile. Ieri, nell'articolo del PlayStation Blog che ha presentato le nuove esperienze e funzionalità di PlayStation VR2, Yasuo Takahashi ha affermato: "Gli sviluppatori di giochi per PS VR2 inizieranno ad accedere alla più recente esperienza utente di PS VR2 in una nuova versione del software di sistema in arrivo nell'ambito dello sviluppo in corso."

Molto probabilmente Takahashi si riferiva proprio al firmware beta sopracitato, che dunque potrebbe includere al suo interno linee di codice legate al visore, in modo da offrire nuovi strumenti per gli sviluppatori che stanno sviluppando o hanno intenzione di realizzare giochi compatibili con la periferica.

Come sappiamo il nuovo firmware beta di PS5 sarà disponibile globalmente entro la fine del 2022 e dunque il lancio di PlayStation VR2 potrebbe avvenire a stretto giro o comunque nei mesi immediatamente successivi.

In passato il noto analista Ming-Chi Kuo si è detto sicuro del lancio nei primi mesi del 2023, periodo forse indirettamente confermato nei mesi dal PlayStation Blog. Per scoprire la verità, come al solito, non ci resta che attendere novità ufficiali direttamente da Sony.