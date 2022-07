PlayStation VR2: Sony presenta funzionalità ed esperienza utente del nuovo visore

PlayStation VR2 si avvicina e Sony comincia a diffondere le prime notizie più specificamente dedicate all'esperienza utente del nuovo visore, con alcune caratteristiche tecniche annunciate oggi attraverso il PlayStation Blog.

Si parte con la funzionalità see-through, ovvero la possibilità di vedere l'ambiente circostante attraverso il visore, oltre ai contenuti in VR: si tratta di una caratteristica già presente in molti visori a realtà virtuale, possibile ora anche su PlayStation VR2 grazie alle telecamere montate sulla parte anteriore del dispositivo, che consentono di visualizzare ciò che abbiamo intorno oltre ai contenuti proiettati all'interno, premendo un tasto sul visore o attivando la funzione attraverso la Card del Control Center.

È poi possibile effettuare la trasmissione in streaming di noi stessi mentre giochiamo con PlayStation VR 2.

PS VR2: la trasmissione dell'utente insieme al gioco

Utilizzando una telecamera PS5 HD Camera collegata a PS5, possiamo inviare contemporaneamente lo streaming del gioco che stiamo eseguendo e le riprese di noi stessi alle prese con il titolo, con il visore montato.

Inoltre, possiamo personalizzare la Play Area circostante.

PS VR2: scansione e personalizzazione dell'area di gioco circostante

PlayStation VR2 consente di utilizzare i controller e le videocamere integrate per effettuare una scansione della stanza, in modo da stabilire un perimetro circostante il giocatore da utilizzare come area utile per il movimento, in modo da muoversi in sicurezza.

Annunciate poi la modalità VR e la modalità Cinematic: la prima consente di visualizzare contenuti a 360 gradi in un ambiente virtuale, con risoluzione 4000x2040 in HDR a 90/120 Hz. La modalità Cinematic consente invece di visualizzare gli elementi non-VR e specifici della console come l'interfaccia utente e i contenuti non in realtà virtuale su una sorta di schermo cinematografico virtuale, a 1920x1080 HDR e 24/60/120 Hz. Di recente, abbiamo visto la prima foto reale di PlayStation VR 2, in attesa di ulteriori informazioni in arrivo da Sony.