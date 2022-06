PlayStation VR2, spunta la prima foto reale del visore per PS5

PlayStation VR2 è stato mostrato sui social con la prima foto reale del visore per la realtà virtuale disegnato per PS5. Lo scatto è stato pubblicato dal team di sviluppo Bit Planet Games, gli autori della serie Ultrawings.

In arrivo nei negozi nel corso del 2023, stando ad alcuni indizi del PlayStation Blog, PlayStation VR2 punta a convincere anche gli scettici delle potenzialità della VR, specie in presenza di un hardware di nuova generazione a gestirla.

Lo scatto sembra confermare il minore ingombro del dispositivo, che appare più compatto rispetto all'originale PlayStation VR e utilizzerà un unico cavo molto sottile per il collegamento alla console.

È inoltre possibile apprezzare un'estetica che riprende (come già faceva il precedente modello, del resto) le scelte di design compiute per PlayStation 5, con un'alternanza di bianco e nero applicata a uno stile in questo caso piuttosto minimal.