FIFA 23 meglio su PS5 o Xbox Series X|S? Nel video confronto anche PC, PS4 e One

FIFA 23 gira meglio su PS5 o Xbox Series X|S? E come si comporta su PC, PS4 e Xbox One? Ce lo rivela il video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits. Anzi, i videoconfronti, al plurale.

Accolto con ottimi voti, FIFA 23 può contare su di un comparto tecnico solido, che dà ovviamente il meglio sulle piattaforme di attuale generazione e, per la prima volta, su PC: la versione Windows supporta finalmente le ultime tecnologie della serie Electronic Arts.

Abbiamo una risoluzione di 4K reali, 2160p, e 60 frame al secondo stabili su PlayStation 5 e Xbox Series X, versioni fondamentalmente identiche, mentre su Xbox Series S si scende inevitabilmente a 1080p e 60 fps. Gli utenti PC in possesso dell'hardware giusto possono invece spingere fino ai 120 fps.

Ci sono poi le piattaforme di precedente generazione, con PS4 Pro che fa girare il gioco a 4K e 60 fps ma con asset di qualità inferiore rispetto a PS5 e caricamenti ovviamente più lunghi, mentre su PS4 base si va del classico 1080p a 60 fps. Nel caso dei replay, ad ogni modo, si scende a 30 fps.

Situazione del tutto simile sui sistemi Microsoft, con Xbox One X in grado di raggiungere i 4K e 60 fps mentre su Xbox One si scende a 1080p e 60 fps, qualità degli asset variabile a seconda della generazione e replay che scendono a 30 fotogrammi al secondo.