Steam: modifiche ai saldi stagionali, vediamo le date dei prossimi eventi

Valve ha annunciato alcune modifiche ai saldi stagionali di Steam. In particolare, è stata cambiata la cadenza degli eventi principali, con uno che è stato spostato e ora ha un nuovo nome. I periodi dei saldi rimarranno comunque quattro, ma al posto dei saldi del capodanno lunare ci saranno i saldi primaverili.

La novità è arrivata su pressante richiesta di sviluppatori ed editori. "Ciò consentirà di avere più spazio durante i nostri principali saldi stagionali e offrirà agli sviluppatori maggiori opportunità di ampliare e organizzare il loro calendario di sconti nell'arco dell'anno", si può leggere nell'annuncio ufficiale.

Svelato anche il calendario dei futuri eventi:

Saldi autunnali: dal 22 al 29 novembre

Saldi invernali: dal 22 dicembre al 5 gennaio

Saldi primaverili: dal 16 al 23 marzo

Leggiamo ulteriori informazioni sui saldi primaverili, fornite da Valve:

Come saranno i saldi primaverili? In che modo verranno promossi?

Puoi paragonare i saldi primaverili agli altri saldi stagionali (autunnali, estivi e invernali); la qualità del supporto da parte di Steam dovrebbe essere simile a quella garantita in occasione di tali saldi. Ricorda che durante questi eventi di saldi l'intera pagina principale del Negozio di Steam cambia layout, dando maggior enfasi agli affari promozionali in evidenza. Come sempre, puoi lanciare il tuo gioco durante questi saldi stagionali, ma la visibilità per le nuove uscite è notevolmente ridotta mentre sono in corso i saldi.

Perché eliminerete i saldi del capodanno lunare? Questo significa che nessun gioco sarà scontato durante il capodanno lunare?

Abbiamo lanciato i saldi del capodanno lunare su Steam nel 2016 per festeggiare l'afflusso di sviluppatori di giochi e clienti da territori quali Hong Kong, Taiwan, Cina e Corea del Sud. Gli editori e i giocatori di tutto il mondo erano entusiasti di quell'ulteriore opportunità di avere un grosso evento di saldi su Steam. Tuttavia, nel corso degli anni abbiamo ricevuto commenti riguardo al fatto che il capodanno lunare sia spesso troppo ravvicinato al periodo dei saldi in occasione delle festività natalizie. Riteniamo che molti editori sceglieranno comunque di scontare i giochi durante le festività del capodanno lunare, utilizzando gli strumenti per gli sconti personalizzati. Ma riteniamo che i clienti possano trarre maggiore vantaggio da un periodo di tempo più prolungato tra i grandi saldi stagionali di Steam.