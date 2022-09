Weird West: il capitolo Bounty Hunter Journey è stato reso gratuito, sono dieci ore di gioco

Il primo capitolo di Weird West, Bounty Hunter Journey, è stato reso completamente gratuito da Devolver Digital, per circa dieci ore di gameplay. Si tratta di un'iniziativa volta a celebrare i primi sei mesi di vita del gioco e, probabilmente, a rilanciarne un po' le vendite.

Weird West è un gioco di ruolo che mescola vecchio west e dark fantasy, sviluppato da WolfEye Studios, la nuova software house di Raphael Colantonio, uno dei fondatori di Arkane Studios. È formato da cinque episodi, o capitoli, e con i mesi è stato aggiornato più volte per sistemare alcuni dei problemi segnalati dalla comunità e dalla recensioni. Quindi questo è un ottimo momento per riscoprirlo.

A questa iniziativa ne è legata un'altra: nel fine settimana, Weird West sarà scontato del 50% su Steam, Epic Games Store e GOG. Su Steam, i salvataggi della versione gratuita saranno utilizzabili anche con quella definitiva. Quindi potete tranquillamente acquistare il gioco, giocarci, valutare se faccia al caso vostro e poi pagarlo.

Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Weird West. Di seguito, invece, la descrizione ufficiale del gioco:

Scopri una rivisitazione in stile dark fantasy del selvaggio west, in cui tutori dell'ordine e pistoleri condividono la frontiera con creature fantastiche. Intraprendi un viaggio attraverso la storia di un gruppo di eroi atipici, trasformandola in leggenda tramite le decisioni che prendi in una terra implacabile. Ciascun viaggio è unico e si adatta alle azioni intraprese; un serie di avventure ad alto rischio, in cui tutto conta e il mondo reagisce alle tue scelte. Forma una banda o avventurati da solo nei confini sovrannaturali di Weird West e fai tua ogni singola leggenda.