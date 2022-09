Cyberpunk 2077: video mette a confronto fisica e dettagli della versione di lancio con la 1.6

Il canale YouTube GameBest ha pubblicato un interessante video di Cyberpunk 2077 in cui vengono messi a confronto alcuni dettagli e la fisica tra la versione di lancio e la versione 1.6, ossia quella più recente. Il risultato è davvero interessante e mostra in modo compiuto i progressi fatti dal gioco in tutto questo tempo.

Si comincia con gli effetti delle armi sull'acqua, che nell'originale o non producevano nessun feedback (proiettili) o creavano dei veri e propri glitch grafici (esplosioni), mentre nella versione 1.6 producono spruzzi d'acqua di diversa intensità e decisamente più realistici. Si passa poi al comportamento dei cittadini di Night City di fronte alle armi, assurdo al lancio, molto più realistico ora, tra quelli che tentando di scappare e altri che investono V con l'auto avendolo a tiro.

Quindi viene mostrato cosa accadeva e cosa accade sparando ai vetri delle auto, quindi come sono cambiati gli effetti del fuoco, come reagiscono i PNG ai colpi, come sono stati rivisti gli idranti, come è stato modificato il nuoto e altro ancora, fino ad arrivare agli effetti degli incidenti, al fuoco sulle gomme delle auto e alle esplosioni delle stesse.

Sembra di trovarsi quasi di fronte a un confronto tra una versione alpha e una finale, il che fa capire ancora una volta quanto il lancio di Cyberpunk 2077 sia stato affrettato. Fortunatamente per CD Projekt Red il gioco sta trovando una seconda vita commerciale grazie a Cyberpunk: Edgerunners e, perché no, anche grazie al lavoro di supporto del team di sviluppo.