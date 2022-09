HORI APEX, la recensione di un volante economico ma privo di force feedback

Il recente aumento di ascolti di alcune categorie del motorsport come la Formula 1, unita ad una passione crescente per il mondo degli eSports, ha fatto avvicinare molte persone alle competizioni motoristiche virtuali. Molti produttori di periferiche da gioco quali volanti e pedaliere si sono lanciati in questo mercato per cercare di proporre dispositivi che simulino al meglio il comportamento di una vettura in pista. C'è però ancora una fetta di pubblico che non è interessata al realismo e alla competizione, ma vuole semplicemente provare a guidare i veicoli nei videogiochi tramite una periferica più consona e non con il solito controller o tastiera. Un pubblico decisamente più casual, che vuole un setup capace di offrire una precisione maggiore nei controllo dei movimenti, senza dover provare sensazioni realistiche come il force feedback. Per tutti questi giocatori, HORI ha pensato di proporre la sua nuova combo volante e pedaliera chiamata APEX. Un prodotto privo di motori per il force feedback, che punta ad un pubblico senza troppe pretese. A poco più di 100€ è possibile portarsi a casa un prodotto pensato per affrontare i giochi di guida in un altro modo.

Caratteristiche tecniche La confezione del volante HORI APEX Il volante HORI APEX è stato pensato appositamente per i possessori delle console PlayStation, lo si evince immediatamente dalla configurazione dei tasti, per poter godere di un'esperienza più realistica all'interno dei giochi di guida. La periferica è compatibile anche con il PC grazie al collegamento universale tramite la porta USB. Sotto la scocca il volante APEX non nasconde il motorino a cinghia o ad ingranaggi per ricreare il famoso force feedback. Al suo posto è stato implementata solamente una resistenza meccanica, che rende rigidi gli spostamenti del volante mentre lo stiamo utilizzando. Questa rigidità è assolutamente lineare ed è sempre attiva, anche quando il prodotto non è collegato ad una macchina da gioco. L'unico feedback attivo che riceveremo nelle nostre mani sarà una classica vibrazione prodotta da un'apposito motorino. HORI APEX offre un grado di rotazione fino a 270°, sicuramente buono per la maggior parte dei giochi di guida disponibili sul mercato. Inoltre, nella confezione troverete anche una pedaliera, composta dal pedale del freno e da quello dell'acceleratore. Una periferica aggiuntiva basilare e priva di grandi pretese. Scheda tecnica HORI APEX Diametro volante: 27 centimetri

27 centimetri Gradi rotazione: fino a 270°

fino a 270° Force feedback: no

no Vibrazione: sì

sì Compatibilità: PlayStation 5 PlayStation 4 PC

Pedaliera: inclusa nella confezione

inclusa nella confezione Pedali: acceleratore e freno

acceleratore e freno Prezzo: 119€

Design Il volante HORI APEX ha un diametro di 27 centimetri Sicuramente la parte che ci ha stupito di più di questo volante HORI APEX è il suo design. Nonostante si tratti di un prodotto di fascia bassa, che vuole conquistare il pubblico più giovane senza particolari esigenze nel mondo dei sim racing, il volante si difende egregiamente nelle sue linee estetiche e nella scelta di alcuni materiali. A primo impatto ha veramente poco da invidiare alle soluzioni concorrenti come quelle di Logitech o Thrustmaster. La sua leggerezza potrebbe farlo sembrare un prodotto economico e poco robusto, ma possiamo garantirvi che si tratta di una periferica ben costruita. La pelle sintetica utilizzata per ricoprire il volante e garantire un maggiore grip è molto piacevole al tatto. Le dimensioni complessive sono in linea con altri prodotti come il Logitech G29 o il Thrustmaster T150, che rappresentano indubbiamente la diretta concorrenza. Il volante ha un diametro nella sua sezione verticale di circa 27 centimetri e può essere ruotato fino ad un massimo di 270° per avere una buona precisione nelle manovre di guida più complesse. Anche i pulsanti, intelligentemente disposti lungo la ruota per essere facilmente accessibili durante la guida, sono stati ben implementati con il giusto distanziamento tra di loro per non essere confusi. Purtroppo le leve del cambio sequenziale, poste sui lati del volante, non ci hanno restituito lo stesso feedback. Presentano una zona morta piuttosto pronunciata, come se fossero state fissate male. Questo si traduce in una risposta meno precisa all'interno dei giochi, perché non ci permette di capire bene quando verrà inserita la marcia successiva. La pedaliera in plastica del volante HORI APEX Per restare in una fascia di prezzo contenuta HORI ha dovuto indubbiamente castrare qualche elemento dell'APEX. In particolare, la pedaliera inclusa nella confezione ha un design veramente anonimo, essendo realizzata in una plastica economica che trasmette parecchi dubbi sulla sua robustezza. Inoltre le dimensioni compatte obbligano il pedale dell'acceleratore e quello del freno a stare molto vicini tra di loro, cosa che potrebbe dare fastidio in alcuni giochi. Manca il pedale della frizione, anche se probabilmente in un prodotto del genere non è poi così essenziale.

Esperienza d'uso Primo piano sui tasti del volante HORI APEX L'estrema leggerezza e la semplicità d'uso di questo HORI APEX renderà la fase di fissaggio ad una qualsiasi scrivania o postazione di guida veramente banale ed immediata. In pochi minuti preparerete la vostra configurazione, collegherete il volante alla console da gioco o PC con il cavo USB e sarete pronti a scendere in pista. I tasti disponibili sul volante vi permetteranno di avere un controllo pressoché totale dell'interfaccia utente di PlayStation 4 e PlayStation 5. Nessuna configurazione, nessuna mappatura dei tasti: basta collegare la periferica ed avviare il gioco desiderato. Veniamo dunque alla fatidica domanda: come si comporta un volante senza force feedback? Come accennato in precedenza, questo dispositivo non è stato pensato per i fanatici dei sim racing. L'obiettivo di HORI è di offrire un'esperienza arcade per i giocatori più casual, che vogliono provare ad utilizzare il primo volante per sperimentare qualcosa di diverso dal classico pad. La resistenza meccanica del prodotto è calibrata bene, perché non risulta eccessiva. Questo permette anche ad un ragazzo più giovane di godere dell'esperienza di guida senza affaticarsi troppo. Ovviamente tutto questo influisce negativamente sulla simulazione vera e propria e sul feedback ricevuto dal volante. HORI APEX non opporrà resistenza in curva, non ruoterà automaticamente quando andrete a sbattere e non potrete percepire la perdita di aderenza o un sovrasterzo. Rimane però un volante preciso, che invia un ottimo segnale di input alla macchina da gioco, il quale si traduce in un controllo lineare nel videogioco. In poche parole, se state cercando maggiore precisione e controllo del vostro mezzo rispetto ad un pad, questo volante vi soddisferà sicuramente. La vibrazione presente aiuta ad aumentare il livello d'immersione, ma in alcuni casi ci ha dato anche un po' fastidio per il suo scarso realismo nel trasmettere i feedback. Tasti di configurazione del volante HORI APEX per impostare varie macchine da gioco Un discorso analogo può essere fatto anche per quanto riguarda la pedaliera. La corsa dei due pedali ci è sembrata ben calibrata, con il pedale del freno che forse poteva offrire una resistenza più marcata nella pressione. Anche qui però capiamo il desiderio di HORI, che probabilmente ha voluto creare un prodotto assolutamente accessibile a tutti per un'esperienza di guida casual. Questa periferica viene riconosciuta dalle macchine da gioco come un semplice controller, quindi oltre a poterlo utilizzare nei giochi di guida come Gran Turismo 7, WRC 10 e F1 22, abbiamo potuto sperimentare il volante anche in titoli con una componente di guida arcade come Grand Theft Auto e Watch Dogs. L'esperienza della guida arcade in questi giochi è sicuramente più semplice e poco realistica, ma non per questo meno divertente. Per l'occasione siamo tornati a rispolverare anche il vecchio Burnout Paradise, che ci ha divertito anche con il volante, nonostante il modello di guida sia chiaramente non realistico.