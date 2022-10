PlayStation "molteplici" studi stanno usando il Decima Engine, motore di Horizon e Death Stranding

Hermen Hulst, capo di PlayStation Studios, ha da poco svelato varie novità su Sony Interactive Entertainment e ha anche indicato che "molteplici" studi di sviluppo stanno usando il Decima Engine, ovvero il motore grafico della serie Horizon e di Death Stranding.

Più precisamente, la versione originale del Decima Engine è stata usata per sviluppare Killzone Shadow Fall per PS4 e poi è stata sfruttata anche per Horizon Zero Dawn, Until Dawn e Death Stranding. Questa tecnologia è poi stata aggiornata per Horizon Forbidden West, pubblicato nel 2022 e celebrato per la qualità tecnica della grafica.

Ora, pare che vi siano svariati studi di sviluppo che lo stanno utilizzando. Secondo una traduzione dell'intervista rilasciata a Famitsu, Hermen Hulst ha affermato: "Naturalmente, c'è anche la condivisione della tecnologia. Ad esempio, ci sono molteplici studi che utilizzano il motore Decima di Guerrilla Games. Anche noi diamo importanza al miglioramento della nostra tecnologia e condividiamo questa idea tra gli studi."

Aloy di Horizon Forbidden West contro un Tremorzanna

Oltre ai progetti di Horizon come Call of the Mountain e potenzialmente al nuovo Death Stranding di cui si vocifera, non è chiaro quali possano essere questi progetti in sviluppo e quali siano i team. "Molteplici" è un termine generico e potrebbe semplicemente fare riferimento a Guerrilla, Firesprite (autore di Call of the Mountain) e Kojima Productions. Tre è sufficiente per usare la parola "molteplici"? Dipende dall'interpretazione di Hulst.

Per ora è quanto sappiamo. Hulst ha anche parlato dei giochi live service e del fatto che PS4 potrebbe ancora essere supportata.