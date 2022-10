Minecraft: giocatore ricrea l'intero universo nel gioco, cos'altro manca da creare?

Minecraft è pensato per fare due cose: raccogliere e creare. Se la prima parte è tutto sommato semplice, è con la seconda che vari giocatori si sono esibiti in lavori di livello incredibile, proponendo riproduzioni di luoghi reali o immaginari. Ora, qualcuno ha deciso di puntare letteralmente alle stelle e ha creato l'universo in Minecraft. Potete vedere un video dedicato qui sopra, nel quale spiega anche il processo creativo.

Non crediamo di doverlo precisare, ma non è una riproduzione in scala 1:1. Non crediamo ci sia un computer e dei server in grado di reggere qualcosa del genere (anche se le GeForce 4090 dovrebbero farlo considerando quanto costa questa custom). Aldilà delle battute, si tratta di un progetto molto interessante e di alta qualità: gli appassionati di Minecraft su Reddit stanno elogiando quanto realizzato.

Nel video vediamoquanto realizzato, compreso un buco nero, il Sistema Solare, un Super Cluster (Superammasso di galassie) e non solo. Si tratta di una creazione prima di tutto artistica e non ludica, ma ha valore anche (e soprattutto?) per questo. In totale, sono serviti due mesi di lavoro per questo mondo di Minecraft.

I creatori di Minecraft sanno realizzare prodotti incredibili, come ad esempio Chungus 2, un computer di Redstone che viaggia a 1 Hz e che permette di giocare a Minecraft dentro Minecraft.