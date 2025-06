Il cosplay di Saber da Fate/stay night firmato Kalinka Fox indossa un costume speciale

Il cosplay di Saber da Fate/stay night realizzato da Kalinka Fox si prende inevitabilmente qualche libertà per quanto concerne il costume originale del personaggio, in realtà decisamente più "casto".

Il risultato finale è comunque notevole: la modella russa ha realizzato un abito ricco di dettagli e pregevoli finiture, completando il tutto con un'acconciatura molto particolare e con il solito makeup perfetto.

Come saprete, Saber è una delle figure più iconiche dell'universo di Fate/stay night: una rivisitazione di Re Artù al femminile che può impugnare la leggendaria spada Excalibur e affrontare qualsiasi avversario.

Determinata a partecipare alla Guerra del Santo Graal, Artoria è all'apparenza forte e risoluta, ma il suo animo è in realtà dominato dalla malinconia e dai sensi di colpa per ciò che non è riuscita a fare durante il suo regno.