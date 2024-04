Xbox, i risultati dell'ultimo trimestre danno un senso alle scelte di Microsoft?

I risultati dell'ultimo trimestre di Xbox, che ha fatto segnare un +51% nelle entrate relative ai giochi ma anche un -31% nelle vendite di console, sembrano dare un senso alle scelte di Microsoft.

Da un lato l'acquisizione di Activision Blizzard, che grazie al ben noto successo di Call of Duty e all'ottimo riscontro di Diablo 4 ha consentito alla casa di Redmond di chiudere la voce relativa alla divisione gaming nettamente in positivo.

Dall'altro la nuova strategia multipiattaforma, che punta a portare sulle console Sony e Nintendo alcune delle attuali esclusive Xbox, a cominciare da una selezione di quattro giochi che include Sea of Thieves, Grounded, Pentiment e Hi-Fi RUSH.

Dai resoconti finanziari appare chiaro che, non fosse stato per i numeri di Activision Blizzard, Microsoft avrebbe chiuso il trimestre con un -5% per quanto concerne le vendite dei giochi. L'acquisizione ha dunque prodotto un boost fondamentale agli occhi degli azionisti.

Per quanto riguarda invece l'hardware, ci troviamo di fronte al dato peggiore dal lancio di Xbox Series X|S ed è evidentemente anche per questo che la casa di Redmond ha pensato di portare alcuni dei suoi titoli first party su altre piattaforme.