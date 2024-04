Stellar Blade, un trailer mostra in azione gli attacchi a distanza

I trailer di Stellar Blade a quanto pare non sono finiti, nonostante il gioco sia ormai disponibile. E così il nuovo video pubblicato da Shift Up e Sony mostra in azione gli attacchi a distanza che Eve può sferrare contro i nemici.

Come si può vedere, si tratta di manovre particolarmente potenti e spettacolari, in cui la protagonista utilizza armi differenti per distruggere i suoi avversari: da un fucile a raggi a una pistola di grosso calibro, da un lanciarazzi a ricerca a un lanciagranate a colpo singolo.

Abbiamo parlato di questo e altri elementi del gameplay nella nostra recensione di Stellar Blade: l'avete letta, sì?