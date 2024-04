iPhone 16, le nuove immagini sembrano confermare una grande novità

Stiamo parlando del pulsante Cattura , il nuovo tipo di tasto Azione di cui si vociferava già lo scorso dicembre e che donerà al comparto fotografico di iPhone 16 una marcia in più, consentendoci di controllare in maniera diretta lo scatto.

Alcune nuove immagini pubblicate da un leaker, relative alle custodie per iPhone 16 e iPhone 16 Pro, sembrano confermare una grande novità che troverà posto sul prossimo modello dello smartphone Apple.

Il nuovo riquadro

Un'altra conferma che arriva dai render delle custodie di iPhone 16 è quella del nuovo modulo che ospita le fotocamere posteriori, che si sviluppa in verticale sul modello base dello smartphone Apple.

Una configurazione non casuale, visto che con il terminale in orizzontale va a mettere le due fotocamere sullo stesso piano e consente così di realizzare video spaziali come su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e Apple Vision Pro.