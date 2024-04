Hades 2: l'accesso anticipato su PC inizierà 'presto', conferma Supergiant Games

Per la precisione il messaggio del post qui sotto recita: "Abbiamo intenzione di iniziare a concludere i test lunedì (29 aprile), per poi lanciare Hades 2 in accesso anticipato relativamente presto".

Debutto in early access entro la fine di giugno

Chiaramente "relativamente presto" non offre indicazioni precise su quando effettivamente inizierà l'accesso anticipato di Hades 2, per quanto in ogni caso è probabile che non dovremo attendere oltre il mese di giugno.

Infatti, lo scorso settembre lo studio aveva annunciato che il lancio early access è in programma entro il secondo trimestre del 2024, quindi non oltre il 30 giugno, per l'appunto. Tempistiche confermate il mese scorso anche dal producer Kasavin e in linea con il messaggio qui sopra. Insomma, è probabile che avremo una data precisa nel giro di poche settimane, se non addirittura giorni a voler essere ottimisti.

